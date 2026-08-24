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2 дня назад 2979
Kотенко Cергей Космонавтика

Осуществлён запуск космического аппарата с космодрома Плесецк

© cdnn21.img.ria.ru

С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» в интересах Минобороны.

«В 5:40 мск <…> боевым расчетом космических войск ВКС успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом», — говорится в сообщении.

В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Отмечается, что пуск прошел штатно, со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

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Источник: ria.ru

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