С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б»

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Сегодня в 01:22 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны Российской Федерации боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом созданного в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва".

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчётную орбиту прошли в штатном режиме.

После старта «Союз-2.1б» был взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова.

В расчётное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме

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