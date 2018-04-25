Краснодарский край увеличивает закладку садов

С начала 2018 года Краснодарский край увеличил темпы закладки новых садов.

На 3 апреля было заложено 480 га молодых садов. Всего весной планируется заложить сады плодово-ягодных культур на площади около 1050 га.

Садоводческие хозяйства Кубани планируют увеличить закладку садов в 2018 году до 2,3 тыс. га, что на 26% больше, чем в прошлом году.

За пять лет среднегодовое валовое производство плодово-ягодной продукции во всех формах хозяйствования региона увеличилось на 46% - с 312 тыс. тонн в 2012 году до 455 тыс. тонн в 2017 году. Сегодня за Краснодарским краем почти 40% общероссийского объема.

Для развития отрасли необходимо решить вопрос хранения продукции. Для этого в 2018 году запланировано строительство новых фруктохранилищ общим объемом хранения 17 тыс. тонн.

В настоящее время общая площадь садов в Краснодарском крае составляет 44,5 тыс. га, в том числе плодоносящих — 35,1 тыс. га. В прошлом году в крае было собрано 455,5 тыс. тонн плодово-ягодой продукции. Средняя урожайность плодовых культур в сельхозпредприятиях составила 179 ц/га.

Важным фактором для развития садоводства в крае стало увеличение финансирования отрасли. В 2018 на поддержку садоводов из федерального и краевого бюджетов выделено свыше 500 млн. рублей.

С 2018 года в Краснодарском крае вводится новое направление поддержки садоводов. Речь о грантах для производителей плодовой продукции в малых формах хозяйствования. На эти цели предусмотрен 101 млн. рублей краевых средств.