Ленинградская АЭС-2: реактор энергоблока № 1 ВВЭР-1200 впервые выведен на уровень мощности 75%

В рамках очередного этапа опытно-промышленной эксплуатации энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 специалисты вывели рекаторную установку ВВЭР-1200 на уровень мощности 75% от номинальной — об этом сообщает пресс-служба Росэнергоатома.

«Это очередная победа ленинградских атомщиков, а также всех тех, кто своим трудом способствовал „рождению“ нового, сверхмощного энергоблока. Все предыдущие испытания, выполненные при освоении мощностей 40% и 50% от номинальной доказали, что пусковой энергоблок ЛАЭС работает по своему прямому назначению (выработке электрической и тепловой энергии) безаварийно, надежно и безопасно. Это значит, что весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ выполнен с высоким качеством», — сказал заместитель главного инженера Ленинградской АЭС-2 по эксплуатации Сергей Шумов.

На этом этапе будет проведено 46 испытаний, в ходе которых атомщики протестируют системы внутриреакторного контроля, выполнят виброшумовой контроль реактора, проведут теплохимические испытания парогенераторов, измерят теплогидравлические характеристики первого контура, исследуют нейтронно-физические характеристики активной зоны, проверят эффективность биологической защиты, а также радиационную обстановку на АЭС.

После окончания этого этапа испытаний, впереди выход на 90% мощности и затем на 100%. После завершения этих этапов, в случае их успеха, инновационный энергоблок № 1 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС будет принят в промышленную эксплуатацию. По плану это событие должно состояться до конца года.

Ленинградская АЭС-2 строится в качестве замены для действующей сегодня Ленинградская АЭС, сроки эксплуатации которой подходят к концу. На ЛАЭС работают 4 реактора РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах) электрической мощностью 1000 МВт каждый, они поэтапно будут замещаться энергоблоками новой станции, в которых работают новейшие реакторы ВВЭР-1200 поколения «3+". Первый энергоблок с 26 марта 2018 года находится на этапе «Опытно-промышленная эксплуатация». Продолжается строительство энергоблока № 2.