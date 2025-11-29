Ленинградская, Курская и Смоленская атомные станции (филиалы АО «Концерн Росэнергоатом») досрочно на 111% выполнили годовой план по производству и отгрузке кобальта-60. Он широко используется для стерилизации медицинских изделий и материалов, продления сроков хранения и обеззараживания пищевых продуктов, а также для модификации полимерных свойств материалов и решения экологических вопросов. Высоких производственных показателей в 2025 году удалось достичь благодаря хорошо налаженному процессу наработки изотопов, устойчивой работе энергоблоков, а также высокому профессионализму коллективов АЭС и профильных служб «Росэнергоатома».

«Развитие новых продуктов и повышение доли на международном рынке являются стратегическими целями госкорпорации „Росатом“. Сегодня „Росэнергоатом“ является одним из ключевых производителей изотопов, мы обеспечиваем 30% на глобальном рынке стерилизационного кобальта-60 и расширяем номенклатуру изотопов для развития российской ядерной медицины», — отметил заместитель генерального директора — директор по бизнес-развитию АО «Концерн Росэнергоатом» Никита Константинов.

Производство изотопов кобальта — показательный пример становления и развития производства нового для электроэнергетики продукта и оптимального использования возможностей канальных реакторов типа РБМК-1000, эксплуатируемых на трёх российских АЭС. В своё время они были выбраны для наработки изотопов из-за способности параллельно с производством электроэнергии выпускать ценную продукцию в промышленных масштабах без влияния на безопасность и уровень генерации.

Первопроходцем в этой сфере почти 30 лет назад стала Ленинградская АЭС. Сегодня она выпускает общепромышленные и медицинские изотопы, занимается ядерным легированием кремния. Предприятие удерживает лидирующие позиции в этой сфере и гарантировано поставляет дополнительно произведённую на АЭС продукцию российским и зарубежным партнёрам, поэтапно наращивая ее объемы и расширяя ее линейку. «В девяностые годы на старте проекта мы нарабатывали около 600 тысяч кюри изотопа кобальта в год, сейчас благодаря масштабированию производства на Курскую и Смоленскую АЭС — в разы больше. Объемы производства увеличились как за счёт повышения спроса на продукцию, так и благодаря нашей репутации надёжного поставщика», — рассказал директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

Стоит отметить, что в 2025 году ЛАЭС не только почти на 2 месяца раньше срока сформировала и отправила заказчику товарные партии кобальта-60 с соблюдением всех стандартов безопасности и качества, но и на 100% выполнила планы по наработке йода-131 и самария-153, вышла на финишную прямую по молибдену-99. Кроме того, в текущем году на ЛАЭС произведены две тестовые партии изотопа лютеций-177, который планируется начать выпускать в 2026 г. А до конца ноября текущего года ЛАЭС выполнит свои обязательства по ядерному легированному кремнию — его наработка завершена, осталось отправить продукцию заказчику.

На сегодняшний день в Концерне «Росэнергоатом» пока только на Ленинградской АЭС производят медицинские изотопы и легируют кремний, но в ближайшее время эту продукцию планируют выпускать на Курской и Смоленской АЭС. Открытие новых производств позволит более чем в два раза увеличить производство уже освоенных отечественных радиофармпрепаратов, а также приступить к производству новейших в мировой практике медицинских изотопов. Это обеспечит возможность проходить своевременную диагностику и лечение широкому кругу населения России с серьезными заболеваниями. Дополнительные поставки легированного кремния необходимы для обеспечения растущих потребностей в этом материале отечественной силовой электроники.

Весомый вклад в решение стратегически важной задачи «Росэнергоатома» по промышленному производству радиоизотопов и досрочному исполнению обязательств по одному из ключевых контрактов на международном рынке внесла в 2025 году и Смоленская АЭС. «В настоящее время на атомной станции продолжается загрузка второй партии свежих стержней с дополнительными кобальтовыми поглотителями со стартовым материалом для наработки ценного изотопного продукта. В 2026 году мы планируем ввод в эксплуатацию оборудования по наработке изотопов медицинского назначения, получение необходимых лицензий», — отметил директор предприятия Иван Сидоров.

По словам директора Курской АЭС Александр Увакина, наработка изотопов на энергетических канальных реакторах показала, что атом служит людям не только своей энергетической составляющей. «Развивая компетенции в области современных радиационных технологий, мы используем способность наших реакторов вместе с выработкой электроэнергии производить продукты, которые повышают качество жизни населения и дают толчок для развития многих отраслей промышленности. Самая главная цель нашей деятельности по производству кобальта-60 и наработке медицинских изотопов — благополучие и здоровье наших сограждан. Приятно осознавать, что сегодня работа российских АЭС позволяет создавать продукцию, которая помогает медикам в спасении жизни людей», — подчеркнул он.

Справочно: Наработка стерилизационного Со-60 и изотопов медицинского назначения на АЭС с реакторами РБМК включена в масштабные проекты «Росатома» в составе отраслевой стратегической программы «Ядерная медицина и технологии», которая направлена, прежде всего, на повышение качества жизни населения, охрану здоровья и развитие российской промышленности в целом. Оператором выступает АО «Росатом наука» (Научный дивизион Росатома). Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона — АО «Концерн Росэнергоатом» — эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19% электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.). Помимо кобальта-60 атомные станции Концерна «Росэнергоатом» нарабатывают другие изотопы, которые широко применяются в медицине — молибден-99, йод-125, йод-131, самарий-153 и лютеций-177. Диагностический изотоп — молибден-99 (технеций-99m) используют для обследований в больницах методами сцинтиграфии и однофотонной томографии. Йод-131 — для производства радиофармпрепаратов для диагностики и терапии рака щитовидной железы. Йод-125 также используют в медицине для диагностики и лечении онкологических заболеваний. Радиофармпрепараты на основе самария-153 широко используются в ядерной медицине для уменьшения болевого синдрома при метастазах в костях для оказания паллиативной помощи больным раком, а также в травматологии при хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата. А лютеций-177 продемонстрирал высокую эффективность в диагностике и адресной терапии ряда онкологических заболеваний: уникальный по своим свойствам изотоп применяется даже в случаях, когда болезнь находится в запущенной стадии. АО «В/О «Изотоп» — выступает официальным поставщиком продукции изотопного комплекса Госкорпорации «Росатом» на международный рынок и ключевым поставщиком радиофармпрепаратов на внешний рынок. Среди партнеров АО «В/О «Изотоп» — 170 зарубежных компаний, расположенных в 50 странах мира, и порядка 600 организаций в России, в том числе медицинские учреждения, промышленные предприятия и научные организации. Обеспечение доступности технологий ядерной медицины в регионах Российской Федерации, в том числе востребованных радиофармпрепаратов, имеет важное социальное значение, так как напрямую связано с мероприятиями здравоохранения, направленными на борьбу с онкологическими и другими распространёнными заболеваниями в стране.