Ледовая арена имени Всеволода Боброва открыта в Санкт-Петербурге

В Сестрорецке открылась ледовая арена имени Всеволода Боброва. Хоккей с шайбой, хоккей с мячом, занятия по фигурному катанию — эти виды спорта стали доступными для жителей Курортного района круглогодично. В здании комплекса расположен каток 30 на 60 метров, трибуны на 236 зрителей, хореографический и тренажерный залы.

Объект финансировали по программе «Развитие физической культуры и спорта». На него выделили из бюджета 220 млн рублей.