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Спортивные объекты

Ледовая арена имени Всеволода Боброва открыта в Санкт-Петербурге

  •  © kurort-news.ru

В Сестрорецке открылась ледовая арена имени Всеволода Боброва. Хоккей с шайбой, хоккей с мячом, занятия по фигурному катанию — эти виды спорта стали доступными для жителей Курортного района круглогодично. В здании комплекса расположен каток 30 на 60 метров, трибуны на 236 зрителей, хореографический и тренажерный залы.

Объект финансировали по программе «Развитие физической культуры и спорта». На него выделили из бюджета 220 млн рублей.

  •  © kanoner.com

http://www.kurort-news.ru/news/2018-04-26/ledovaya-arena-dlya-vsekh/#ad-image-5

Санкт-Петербург, спортивные объекты
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