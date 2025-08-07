Новый спортивный комплекс открылся в Санкт-Петербурге

© kanoner.com

В Невском районе открылся новый спортивный комплекс «Нева-Арена».

Современный объект построен компанией ООО «Спортринк» на Дальневосточном проспекте, дом 54, строение 1. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по инвестициям.

В двухэтажном здании общей площадью более 6 тысяч квадратных метров оборудованы две ледовые арены с искусственным покрытием. Площадь главной — 2000 кв.м, малой — 600 кв.м. Для зрителей оборудованы трибуны на 500 мест, включая места для маломобильных посетителей.

На базе комплекса будут тренироваться воспитанники хоккейной школы и школы фигурного катания. Планируется проведение спортивных турниров и массовых катаний для всех желающих.