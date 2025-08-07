Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
сегодня 28
termometrix Спортивные объекты

Новый спортивный комплекс открылся в Санкт-Петербурге

 © kanoner.com

В Невском районе открылся новый спортивный комплекс «Нева-Арена».

Современный объект построен компанией ООО «Спортринк» на Дальневосточном проспекте, дом 54, строение 1. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по инвестициям.

В двухэтажном здании общей площадью более 6 тысяч квадратных метров оборудованы две ледовые арены с искусственным покрытием. Площадь главной — 2000 кв.м, малой — 600 кв.м. Для зрителей оборудованы трибуны на 500 мест, включая места для маломобильных посетителей.

На базе комплекса будут тренироваться воспитанники хоккейной школы и школы фигурного катания. Планируется проведение спортивных турниров и массовых катаний для всех желающих.

 © 

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: nevnews.ru
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,