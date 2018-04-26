Угольную горно-обогатительную фабрику открыли в Якутии

Компания «Колмар» открыла в Южной Якутии горно-обогатительную фабрику «Денисовская». Добытый уголь на фабрике будут отсеивать, очищать и в результате получать концентрат премиум класса. Объем производства — около 6 миллионов тонн в год. Фабрику построили в рекордно короткие сроки, всего за 11 месяцев, в тяжелейших климатических условиях. Зимой температура в Якутии зачастую опускается ниже 50 градусов. Сегодня в АО «ГОК «Денисовский» работает более 1 300 человек, в основном представители местных трудовых ресурсов. Новая фабрика позволила дополнительно трудоустроить 400 человек.

Водно-шламовая схема фабрики имеет замкнутый цикл, что позволяет исключить применение наружных шламовых отстойников и существенно сокращает воздействие на окружающую природную среду. Погрузка концентрата и промпродукта с фабрики будет осуществляться в железнодорожные полувагоны. Для приема порожних вагонов и отправки груженых составов на внешнюю сеть построена железнодорожная станция «Погрузочная». От станции «Погрузочная» проложен подъездной путь до разъезда «Денисовский» с длиной пути 3,5 км.

Промплощадка обогатительной фабрики «Денисовская» совмещена с поверхностным комплексом шахты «Денисовская», что позволяет сократить расходы на доставку рядового угля от шахты до фабрики. Производительность шахты «Денисовская» с 32,1 млн. тонн запасов угля для подземных горных работ сегодня составляет 2 млн. тонн в год. Кроме того, для загрузки фабрики компания будет строить дополнительно новую шахту «Восточно-Денисовскую», для которой уже приобретено необходимое горно-шахтное оборудование. Её производительность будет составлять 4 млн. тонн угля, запасы угля составляют 155 млн. тонн.

Сегодня шахта «Денисовская» является единственной в стране шахтой, осуществляющей добычу угля способом камерно-столбовой отработки на глубине 200 метров. Такая технология открыла новые возможности для добычи угля в тех месторождениях, в которых в силу горно-геологических особенностей не доступен другой метод добычи. На шахте ГОК «Денисовская Восточная» будет применяться дугой уникальный метод добычи — длинными столбами. Такая технология позволит существенно понизить себестоимость добычи угля и уменьшить его потери.

Именно в Нерюнгринском районе находится крупнейшее месторождение угля в Якутии, а общий объем запасов превышает 1 миллиард. Уголь Денисовского каменно-угольного месторождения, как и всех южно-якутских углей, обладает уникальными характеристиками. Это коксующиеся угли премиального класса с низким содержанием серы и фосфора и почти с полным отсутствием метана, что способствует безопасной подземной добыче.