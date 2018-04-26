КамАЗ завершает программу локализации кабин (и другие новости завода)

Как живёшь, завод?

Прессово-рамный завод КамАЗ завершает освоение выпуска комплектующих по программе локализации каркаса кабины грузовиков нового семейства автопроизводителя.

Работа велась совместно с конструкторами, технологами и рабочими завода. В рамках проекта для 80 фрагментов каркаса кабины были разработаны и изготовлены 240 штампов.

По словам заместителя главного технолога ПРЗ по подготовке производства Дмитрия Постникова, вначале в цех сборки-сварки кабин отправлялись простые, небольшие по размеру детали, многие из них нарезали на лазерных комплексах. Потом взялись за накладки и усилители, для изготовления которых нужно было до четырёх штампов. Эта работа более кропотливая — почти всегда опытные партии нуждались в доработке. Последнюю серию штампов — пять штук для наиболее сложных комплектующих — изготовили в этом году, над тремя последними вместе со специалистами всё ещё работает команда цеха изготовления штампов.

Точность геометрии и размеров каждой локализованной детали определялась на измерительном комплексе в лаборатории, созданной специально для каркасов кабин нового модельного ряда. Рядом со стройными рядами штампов в цехе сборки-сварки кабин установили тёмно-вишнёвый каркас кабины. В нём для наглядности ярко-жёлтым цветом выделили уже локализованные фрагменты. Вся коробка получилась в «заплатках». При сравнении оригинальных и локализованных комплектующих разница не видна, а значит, их освоение можно считать успешным.

На прессово-рамном заводе «КАМАЗа» начинается монтаж пресса Erfurt усилием 800 тонн, который был демонтирован в цехе мелких серий, модернизирован и перенесён на прессовый участок цеха штамповки и сварки деталей кабин. Здесь будут изготавливаться детали для кабины большегруза поколения К5.

В заготовительном цехе под проект модернизируется линия поперечной резки. Оттуда заготовки будут поставляться на прессовый участок, на котором заканчивается модернизация четырёх прессов IHI, отработавших больше 40 лет. Теперь у них самая современная начинка — механическую часть специалисты отремонтировали, электрическую полностью заменили, система управления электронная, с сенсорными блоками на стойке. Вскоре своё место в этом ряду займёт ещё один новый пресс, который с усилием 250 тонн будет штамповать мелкие детали из ленты.

По словам начальника цеха штамповки и сварки деталей кабин Ярослава Василенко, штампы, приёмка которых должна начаться в мае, отличаются от тех, которые используются на ПРЗ. «В их конструкции максимально используются стандартные компоненты. Такой подход сейчас применяется ведущими мировыми производителями. Именно поэтому для нас очень важно наладить процесс обслуживания, — пояснил он. — Процедуры ухода за штамповой оснасткой сейчас разрабатываются, но максимально эффективную эксплуатацию инструмента и оборудования помогли бы обеспечить такие информационные технологии, как цифровой паспорт штампа, MES-система управления производством. При их включении в процесс контроля они будут считывать все необходимые параметры с оборудования, оснастки, и при достижении заданных пороговых значений стойкости того или иного элемента подавать сигнал о необходимости проведения планового обслуживания для исключения аварийных простоев».

На обновлённой площадке в скором времени появится сварочное оборудование. Машины контактной сварки, на которых к деталям будут привариваться гайки, уже поступили на завод. Монтаж оборудования начнётся в мае, сразу после прокладки всех необходимых инженерных коммуникаций. А прибытие четырёх роботов, которые будут изготавливать поперечины панели приборов, ожидается только в сентябре.

Все изделия 130 наименований будут проверяться в специальных лабораториях, которые также появятся по соседству с цехом. В одной из них будет производиться бесконтактное измерение геометрии деталей и узлов, в другой — проверяться качество сварки.

Отладка процесса штамповки начнётся в июне, а осенью текущего года на завод каркасов кабин планируется отправить первые 200 комплектов деталей, изготовленных на ПРЗ. Серийные поставки продукции планируется начать с 2019 года.

На автомобильном заводе ПАО «КАМАЗ» приступили к реализации масштабного проекта по увеличению мощностей изготовления передней оси для автомобилей перспективного модельного ряда





© kamaz.ru

Сегодня спрос на автомобили нового модельного ряда растёт, а производственные мощности, рассчитанные на выпуск всего 60 машкомплектов в сутки, не справляются с запросом покупателей. Конструкция передней оси для 54901 разработана на базе существующей модели этого узла для КАМАЗа-5490. Однако в новую конструкцию теперь будет включен подшипник, не требующий обслуживания. Зарубежные фирмы активно используют такие аналоги, так как они не требуют регулировки, обеспечивают стабильное управление и значительно повышают ресурс использования.

Освоение выпуска новой продукции для семейства К5 позволит синхронизировать работу агрегатного производства и главного сборочного конвейера. В рамках проекта, возглавляемого заместителем директора по развитию по инновационным продуктам Фирдаусом Кабировым, предусматривается приобретение современного оборудования: один станок для изготовления балки передней оси и четыре обрабатывающих центра для изготовления ряда кронштейнов. Высокопроизводительное оборудование будет иметь функцию автоматизации загрузки и выгрузки. Установить новое оборудование планируется рядом с конвейером сборки передней оси, что позволит улучшить логистику и сократить время на доставку изготовленных деталей.

Повышение качества сборки обеспечат электронные гайковёрты с фиксированным моментом затяжки. Работа инструмента нового поколения будет под контролем информационной системы. На конвейер детали передней оси будут поступать после обработки в моечной машине. Этот агрегат также планируется разместить рядом со сборочной линией. Здесь же появится электронная установка для регулировки развала-схождения. Качество изготовления комплектующих будет контролироваться на координатно-измерительной машине, которая также будет установлена в цехе.

Помимо этого планируется организовать сборку пневмоподвесок на напольном конвейере, которые пока изготавливаются на стационарных постах. Для транспортной системы будут сделаны специальные универсальные стойки, на которых можно будет собирать практически все модели этого узла. Вместе с тем специалисты разрабатывают проект конвейера, который будет изготовлен на РИЗе. Этот участок также будет укомплектован прогрессивным электронным инструментом. Для улучшения качества лакокрасочного покрытия будет модернизировано и окрасочное производство завода.

https://kamaz.ru/press/releases/na_avtomobilnom_zavode_kamaza_prodolzhaetsya_modernizatsiya/

https://kamaz.ru/press/releases/na_prz_oborudovanie_moderniziruetsya_pod_k5/