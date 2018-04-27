Авиакомпания «Ямал» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

25 апреля 2018 воздушное судно с заводским номером 95149 и регистрацией RA-89092 было передано авиакомпании «Ямал». Борт совершил перелет на базу авиакомпании в аэропорту «Домодедово» города Москва. Данный борт совершил первый полет 13.11.2017 и ранее нигде не эксплуатировался. 26 апреля была начата эксплуатация данного борта - он совершил рейс по маршруту Москва — Красноярск.

На сегодня компанией «Ямал» эксплуатируется 13 самолетов этого типа. Компания является вторым по величине парка после «Аэрофлота» эксплуатантом SSJ в России. Всего авиакомпания «Ямал» должна получить от Государственной транспортной лизинговой компании 25 таких машин.

Таким образом, ГСС поставила уже 15 SSJ-100 в этом году.