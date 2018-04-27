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Авиация

Авиакомпания «Ямал» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

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25 апреля 2018 воздушное судно с заводским номером 95149 и регистрацией RA-89092 было передано авиакомпании «Ямал». Борт совершил перелет на базу авиакомпании в аэропорту «Домодедово» города Москва. Данный борт совершил первый полет 13.11.2017 и ранее нигде не эксплуатировался. 26 апреля была начата эксплуатация данного борта - он совершил рейс по маршруту Москва — Красноярск.

На сегодня компанией «Ямал» эксплуатируется 13 самолетов этого типа. Компания является вторым по величине парка после «Аэрофлота» эксплуатантом SSJ в России. Всего авиакомпания «Ямал» должна получить от Государственной транспортной лизинговой компании 25 таких машин.

Таким образом, ГСС поставила уже 15 SSJ-100 в этом году.

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https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-89092#11286af9

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, ГТЛК, Ямал
  • Нет аватара vlTepes
    27.04.1809:52:06

    картинку перелета не стал вставлять — ее видно при нажатии на ссылку

     https://www.flightradar24...ircraft/ra-89092#11286af9 

    Забавно, что якобы в Тюмень собирались лететь, поэтому если что — знайте, Тюмень она в южном подмосковье.

    Отредактировано: vlTepes~09:53 27.04.18
    #1030445
  • Олег Булавский Олег Булавский
    27.04.1813:54:17

    Никак не могу попасть на эти новые борта, всё попадаются годичной давности. А они просто позор: RA-89069 самопроизвольно открываются полки ручной клади и отходят панели обшивки, RA-89072 дребезжат шторки илюминаторов. Други, так нельзя, бортам чуть больше года, а уже такие досадные косяки. Что-то надо с качеством делать…

    #1030522
    • Нет аватара vlTepes
      27.04.1813:59:10

      Что-то надо с качеством делать…

      Писать в B/E Aerospace претензии    

      #1030526
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