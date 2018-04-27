Авиакомпания «Ямал» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100
25 апреля 2018 воздушное судно с заводским номером 95149 и регистрацией RA-89092 было передано авиакомпании «Ямал». Борт совершил перелет на базу авиакомпании в аэропорту «Домодедово» города Москва. Данный борт совершил первый полет
На сегодня компанией «Ямал» эксплуатируется 13 самолетов этого типа. Компания является вторым по величине парка после «Аэрофлота» эксплуатантом SSJ в России. Всего авиакомпания «Ямал» должна получить от Государственной транспортной лизинговой компании 25 таких машин.
Таким образом, ГСС поставила уже 15 SSJ-100 в этом году.
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