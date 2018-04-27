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Спортивные объекты

Последний стадион ЧМ-2018 введен в эксплуатацию

  •  © sportsdaily.ru

27 апреля, в Самаре получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи Чемпионата мира по футболу ФИФА.

Эта арена — самая крупная из всех, построенных к Чемпионату. Площадь объекта составляет 156 тыс. кв. м, а его высота — 60 м.

Ближайший тестовый матч на арене «Самара» состоится 28 апреля, встречу проведут команды Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж).

Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года на 45-тысячном стадионе в групповом этапе сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии, а также пройдут по одному матчу 1/8 финала и четвертьфинала.

После завершения ЧМ-2018 «Самара Арена» станет домашним стадионом одного из старейших футбольных клубов нашей страны — «Крылья Советов», основанного в 1942 году.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/samara-arena-poluchila-razreshenie-na-vvod-v-ekspluataciyu-1401843/

Стадион, Самара
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара termometrix
      27.04.1815:02:23

      Деньги на ветер.

      Деньги на развитие.

      #1030547
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Нет аватара Mirotvorets
          27.04.1821:20:48

          Честно говоря не ожидал от Вас таких заявлений.

          Зачем противопоставлять одно другому.

          Надо и стадионы строить и мусороперерабатывающие заводы.

          Чемпионат мира по футболу очень важен для нас именно в данный момент.

          Это иммиджевое мероприятие с помощью которого мы будем противостоять антироссийской пропаганде Запада.

          Это и развитие транспортно-туристической инфраструктуры во всех городах проведения, что очень важно для внутреннего и иностранного туризма.

          Да и популяризация спорта не на последнем месте.

          И многое другое — развитие строительной отрасли и отрасли стройматериалов. Приобретение новых компетенций в стройтехнологиях и проектировании, развитие стройдормашиностроения и т. д.

          #1030643
          • dinis karabliov dinis karabliov
            27.04.1823:24:51

            Главный плюс в ЧМ по футболу для России это развитие инфраструктуры городов в которых проходят матчи.К сажелению санкции и падение цен на нефть этому существенно помешали.

            #1030693
            • von_gobelen von_gobelen
              28.04.1800:08:24

              Вы очень сильно заблуждаетесь. Все такие проекты финансируются по сметно-нормативной базе 2001 года. Им санкции эти до одного места. Основная проблема здесь именно в этой базе. Она кривая с огромным количеством недостатков и недочётов. Т. е. по ней нормально работать практически невозможно. Всё зависит только от доброй воли заказчика, как он согласует сметную документацию, оплатит работы, которых нет в базе, отстоит расценки в экспертизе, примет выполненные работы, а также отдаст разницу между фактом и сметой…

              Открою секрет, по этой базе можно сделать 1 млрд прибыли за год, либо 1 млрд убытка, всё зависит от того, что нужно заказчику от подрядчика, а проект будет один и тот же.

              #1030714
            • Нет аватара termometrix
              28.04.1800:09:15

              существенно помешали.

              Существенно помешала недальновидная финансовая,наздзорная и организационная политика Минфина и регионалов.

              Отредактировано: termometrix~00:09 28.04.18
              #1030715
        • Нет аватара termometrix
          28.04.1800:05:05

          создать самую современную инфраструктуры по переработке мусора.

          Полностью согласен,но одно другому не мешает.

          #1030712
        • Alex63 Alex63
          28.04.1814:50:20

          Блин, как же вы не поймете, что этот стадион тоже развитие.

          Нельзя развивать спорт, когда у тебя убитые стадионы, мало кто будет ходить на стадион в дождь и снег, когда он открыт всем осадкам и ветрам.

          #1030962
    • Нет аватара drilling rig krilovka
      27.04.1815:07:12

      Ветер в твоей голове. А стадион — это инфраструктура и развитие страны.

      #1030549
      • Slava Slava
        27.04.1815:13:57

        Методичка

        Строится стадион в России — «деньги на ветер"

        Строится стадион в «цивилизованных странах» — «инвестиции в здоровье нации, развитие спортивной инфраструктуры, чемпионат мира — это престиж страны и т.д…»     Я уже давно привык)

        #1030550
        • Katamaran Katamaran
          27.04.1815:16:15

          Конкретно по футболу — это факт. Затраты не соответствуют итогам.

          #1030555
          • von_gobelen von_gobelen
            27.04.1819:22:54

            Пока у нас спорт это бизнес — так всё и будет продолжаться. Спорт должен быть бесплатным для всех. Раньше мы могли играть на Новаторе в Футбол, сейчас нет. Были спортивные коробки практически в каждом дворе, сейчас этого нет.

            У нас не туда деньги вкладывают, надо начинать с малого, а не Великого, а мы делаем стадион, где кроме профи никто играть не сможет. Отсюда вопрос, зачем он тогда нужен.

            Если человек с детства не занимается спортом (футбол, лыжи, коньки, баскетбол), то он никогда не станет спортсменом, а у нас дворовый спорт разрушен полностью.

            Как это не парадоксально, в 90-е с этим было лучше.

            #1030619
            • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
              27.04.1819:54:31

              Берите мяч и совершенно бесплатно занимайтесь спортом. Кто вам не даёт?

              #1030621
            • Виктор Валерьевич Виктор Валерьевич
              28.04.1807:29:22

              Да ладно, сейчас в самом бомжаном городишке строят площадки для баскетбола, волейбола, футбола…че то вообще не в тему написал. Сейчас я скажу проблема в другом- все увязли в своих гаджетах и компьютерах.

              #1030761
              • von_gobelen von_gobelen
                28.04.1808:30:17

                Бываю я в городишках. Отпуск я в России провожу, по всем мелким городишкам страны езжу. Хобби у меня такое. ФОКи есть, парки приводят в порядок, где-то делают футбольные площадки на месте старых стадионов.

                А теперь посмотрим крупные города, у меня за окном во дворе даже коробки нет. Ближайший стадион, где можно поиграть в футбол всем желающим в трёх кварталах.

                Там где играл я, теперь дома стоят. Раньше ещё на Новаторе мяч гонял, потом на Маяке, а теперь только площадка грунтовая в трёх кварталах от меня осталась. Травы там нет, но поиграть можно.

                У меня есть возможность читать сочинения отличников ЕГЭ. Это такая тупость. Вчера узнал, что деревянные шкафы висят между ушей. Таких сочинений было 90%. На 30 человек 2 пятёрки, 5 двоек, тройки с четвёрками ровно поделились.

                «И» у них — это частица! Разговорные выражения от литературных (книжных) не отличают.

                А на счёт компьютеров, книжки можно в них читать, но лучше «по гамать в доту» или же ещё какую-нибудь хрень. Родители должны заниматься детьми, а не перекладывать на образовательные учреждения свои обязанности. Школа не заставит ребёнка дома читать книги.

                #1030778
                • Alex63 Alex63
                  28.04.1814:54:05

                  Ну вообще-то на ЕГЭ, стобальная, а не пятибальная система.

                  #1030964
            • Николай Южаков
              28.04.1808:29:49

              Нормальный путь развития — строительство студенческих кампусов, а там уже и стадионов, и прочей спортивной инфраструктуры, но не таких монстров для ротозеев, а для спорта и физкультуры.

              #1030777
              • von_gobelen von_gobelen
                28.04.1808:35:31

                Студенческих, в том числе и школа?

                #1030779
                • Николай Южаков
                  28.04.1809:44:44

                  Ну если система поступления в университет будет учитывать школьные спортивные достижения, тогда и школа. К примеру, в Университете есть хоккейная команда. При зачислении в этот ВУЗ, они могут накинуть 20 баллов к ЕГЭ, если у абитуриента есть успехи в школьной команде, чтобы потенциально усилить сборную Университета. Инфраструктура в школах более менее есть, по крайней мере была.)) Как-то так.

                  Отредактировано: Николай Южаков~09:45 28.04.18
                  #1030812
            • Alex63 Alex63
              28.04.1814:51:53

              А детские футбольные секции на что?

              Я вон в конце 00-х занимался в футбольной секции и это было совершенно бесплатно.

              #1030963
              • Макс Южный
                28.04.1818:33:23

                А по имени можно предположить, что вы 1963-го года рождения. ;)

                #1031055
        • Нет аватара termometrix
          27.04.1815:27:48

          Строится-плохо,не строитя-опять плохо.

          #1030558
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Alex63 Alex63
      28.04.1814:48:06

      Ты дурак?

      Это инфраструктура, рабочие места, этот стадион дал толчок развитию этого района.

      Скажи ты об этом любому болельщику Крульев, или даже просто самарцу, то все решат что вы вообще не в теме.

      #1030960
  • Нет аватара termometrix
    27.04.1815:01:11

    Имхо стеклянный купол лучше по эстетическим соображениям.Но и это решение неплохо.

    Отредактировано: termometrix~15:05 27.04.18
    #1030545
  • Human RS Human RS
    27.04.1815:24:17

    Сейчас поле готовят и благоустройство окружающей территории заканчивают:

    ©Видео с youtube.com

    Еще более свежее видео:

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Human RS~22:07 27.04.18
    #1030557
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара port
      27.04.1815:40:29

      чушь, большая часть вложений окупится за счёт проведения ЧМ, а дальше можно использовать не только для футбольных мероприятий, но и для других целей, например, будут приезжать и выступать известные мировые музыкальные группы…

      #1030564
  • Arthur Avhadeev Arthur Avhadeev
    27.04.1818:55:15

    Строительство уже себе окупило,сколько было создано рабочих мест и сколько материалов было использовано,это огромный плюс всей экономике России.Чем больше строек по всей стране тем лучше каждому из нас.

    #1030609
    • exhausted1987 exhausted1987
      27.04.1820:15:15

      Согласен, можно в американские трежерис вкладываться, а можно строить стадионы и прочую городскую инфраструктуру, причем средства на строительство напрямую идут в экономику РФ.

      #1030625
    • dinis karabliov dinis karabliov
      27.04.1823:28:02

      Согласен лучшее стимулирование экономики это строительство.

      #1030697
  • exhausted1987 exhausted1987
    27.04.1820:13:39

    Я, как поклонник грандиозных сооружений, никогда не пойму точку зрения противников строительства стадионов. От классического «лучше бы детсады построили» уже скулы сводит.

    /sarcasm

    Так то и Крымский мост не нужен, есть же паромная переправа, а деньги вложенные в него никогда не отобьются, проезд то бесплатный. Да еще на содержание тратиться. Лучше бы пенсионерам раздали!

    #1030624
    • von_gobelen von_gobelen
      27.04.1820:37:35

      Так то и Крымский мост не нужен, есть же паромная переправа, а деньги вложенные в него никогда не отобьются, проезд то бесплатный.

      Это сарказм?

      #1030635
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • exhausted1987 exhausted1987
        27.04.1823:32:59

        Каждый стадион к ЧМ, это еще и гостиницы, дороги, а иногда даже мосты (как в Питере), и прочая инфраструктура. А сколько туристы денег завезут на мундиаль…

        Недавно считали, ЧМ-2018 и подготовка к нему принесёт России +1% ВВП.

        #1030703
        • artal artal
          28.04.1806:42:50

          Недавно считали, ЧМ-2018 и подготовка к нему принесёт России +1% ВВП.

          И ВВП об этом знает, ещё и по этому строят.)

          #1030755
  • Нет аватара ewan.vanyusha
    27.04.1823:23:07

       

    #1030692
  • Нет аватара Dance
    28.04.1800:08:00

    В Самаре перестроили несколько развязок на Московском шоссе, саму дорогу и Ташкентскую улицу, ну и многое другое. Работы по приведению к божескому виду вне стадиона еще месяца на два, наверняка и в самом стадионе работ навалом.

    Отредактировано: Dance~00:08 28.04.18
    #1030713
    • von_gobelen von_gobelen
      28.04.1800:10:39

      А асфальт ещё держится, а то мне местные говорили, что отремонтированные дороги 2015 года могут не дожить до Мундиаля?

      #1030716
      • Нет аватара sarvizir
        28.04.1800:52:56

        вам местные ничего не говорили — это 100%. Особенно про ремонт в давно минувшем 2015 году. Если только вы не пациентов дурдома опрашивали.

        Если бы вы жили в России, то было бы известно, что дороги ремонтируются каждый год, причем в последнее время много внимания уделяется не ямочному ремонту, а удалению старого верхнего слоя и укладке нового.

        В этом году по России выделено на эти цели больше, чем в прошлом.

        #1030723
        • von_gobelen von_gobelen
          28.04.1808:12:30

          Знаете, уважаемый, говорите за себя. Я живу в России, ах да, у нас Москва это не Россия же. И у меня много друзей в Самаре, поэтому я немножечко в курсе, что происходит в городе. А про стройку я Вам сам могу рассказать, так как это моя работа.

          В общем, за хамство — минус ловите. Я добрый человек, но в таком стиле я не общаюсь ни с кем, да и другим не позволяю, будь-то в онлайн или же в живую.

          #1030772
          • Сергей Иваненко Сергей Иваненко
            28.04.1812:22:28

            У вас Москва, а у нас Саратов и Самара — так что воочию и не «немножечко в курсе». Про стройки я вам тоже могу полезного рассказать. Но тут конкретно про ремонт дорог.

            За враньё тоже вам минусок подарил. Так что на здоровье.

            #1030884
            • von_gobelen von_gobelen
              28.04.1812:40:16

              Спасибо, Сергей. Вам тоже здоровья желаю, т.к. ещё оно никому не мешало.

              Конкретно про ремонт дорог. После выполнения СМРа есть гарантийный срок эксплуатации, если дорогу через год смыло, то подрядчик делает ремонт за свой счёт. Но это без привязки к срокам строительства и населённых пунктов.

              На счёт вранья: «А асфальт ещё держится, а то мне местные говорили, что отремонтированные дороги 2015 года могут не дожить до Мундиаля?"

              Т.е. задав вопрос про дороги я вру?

              Враньё — это когда утверждают, а не спрашивают.

              Кстати, в русском языке в письменной речи, если мы общаемся друг с другом, то слово «Вы», пишется с большой буквы, а не маленькой.

              Поэтому, я Вас прошу объясниться, сударь, про моё «враньё», где Вы его увидели в вопросе?

              #1030903
      • Alex63 Alex63
        28.04.1814:56:01

        Ну разве что появилась колея на МШ, но ее переделают за счет подрядчика. А в остальном ничего не развалилось.

        #1030967
  • Нет аватара tirl
    28.04.1803:39:40

    1. Отличный стадион. По архитектуре — лучший в России. По интерьеру — один из лучших.

    2. Наличие стадиона и театра с античных времен делает город городом. Зачем греки и римляне строили амфитеатры в каждом городе, ведь можно было вложить деньги в мусоропереработку. Но слава богу, что ониэтого не сделали, иначе бы мы о них вообще ничего не знали. Археологам бы было просто нечего делать.

    3. Всё время это ростовщический подход, окупиться — не окупиться. Вы детей родили — они окупятся? Вы дом себе построили — он окупиться? Вы машину себе купили — окупиться? Вы съездили отдохнуть — ваш отдых окупиться?

    Если рассуждать окупиться — не окупиться, то тогда не надо строить детские площадки — они не окупятся, не надо строить никакие спортивные сооружения — они не окупятся, не надо строить театры и выставочные залы — они никогда не окупятся… Не надо памятники ставить — они не окупятся, метро строить не надо — оно не окупится…

    Что за странные люди постоянно в коментах? Кто им вбил в головы этот тезис, что все кругом должно окупаться? Если бы на Земле все должно было бы окупаться, то тогда бы ничего не было на Земле, а только один рынок кругом, только там всё окупается. А в нормальной жизни ничего не окупается. Тем более, великие дела. Такие, например, как строительство этого шедеврального стадиона в Самаре.

    Отредактировано: tirl~03:41 28.04.18
    #1030743
    • Нет аватара tanrah
      28.04.1812:36:35

      Вы будете удивлены, но все хорошее и нужное так или иначе окупается.

      Машина — сэкономленными силами для работы;

      Дети — радостью и новым смыслом жизни, а это помогает тоже работе;

      Отдых — приливом работоспобности и помогает той же работе;

      А вот мегастадион в городе, где нет и не предвидится эквивалентной ему команды и нет концертов мегазвезд, собирающих стадионы — под вопросом. Дай Бог, если у ваших «Крыльев» появится свой Галицкий, а что говорить про Волгоград, Нижний и Калининград. Если абстрагироваться от кратковременных нужд чемпионата — хорошие 10-15 тыс. стадионы — это то, что нужно и что можно содержать и хоть как-то заполнять.

      #1030896
      • von_gobelen von_gobelen
        28.04.1812:42:57

        Я ещё сюда Химки добавлю. Стадион супер, но команда слабая, игры практически нет.

        #1030906
        • Нет аватара tanrah
          28.04.1814:16:49

          Ну да, Мособласть могла бы команду получше иметь. Хотя, может, это и сложно, когда столько перворазрядных клубов в столице.

          Ну богатая область может позволить себе стадион — все же они за свои строили. И он 20-тысячный все же… Ну вот как раз такие стадионы максимум и нужны областям (кроме 3-4 особо «футбольных») и областным центрам у нас.

          #1030947
      • Alex63 Alex63
        28.04.1814:58:51

        Так стадион, и есть тот же отдых.

        Я, например, равнодушен к театрам и пр. что считается культурным досугом, но с удовольствием буду ходить на этот стадион, потому что на Металлург мог ходить только в хорошую погоду, потому что заболеть под дождем, мне очень легко.

        Стадион в Самаре точно будет заполняться в среднем, минимум на 20 тыс, а если будет как в 2004 году, то и все 40 тыс.

        #1030968
  • Виктор Валерьевич Виктор Валерьевич
    28.04.1807:25:35

    Кроме Лужников, стадиона в Питере, Открытие Арена, кот. окупаются за счет болел и проводимых мероприятий не связаных с футболом …как субъекты РФ будут содержать эти стадионы один Бог знает. Речь идет о более чем 100-х миллионов рублей в год. Самое дорогое содержание у стадиона Фишт в Сочи — порядка 700. млн рубл. в год.

    #1030759
    • Нет аватара TRECK1_6_1
      28.04.1808:41:08

      Ростов и Екатеринбург потянут, остальные будут просить деньги у Москвы

      #1030781
      • Alex63 Alex63
        28.04.1814:59:49

        Самара тоже потянет, благо болельщиков много, где-то до 200-300 млн рублей в год будет отбиваться за счет них.

        #1030969
  • Нет аватара tanrah
    28.04.1812:28:07

    Все хорошо это и,главное, что к чемпионаты инфраструктуру городов-хозяев действительно подтянули: аэропорты, подъездные пути, да даже парки и скверы. Без чемпионата бы все затянулось на годы.

    А со стадионами — ну что есть. Россия не футбольная страна и 40-50 тысячные стадионы в городах,в которых нет команд способных собрать и 10 000 в пике, а в иных и команд толком нет, а мегазвезды с концертами не спешат — то неизбежные издержки… В этом плане искренне рад за Ростов, у которого есть настоящий клуб и искренне сочувствую Краснодару, у которого отличный клуб (а так то даже 2) и отличный стадион, который не примет участия в празднике.

    #1030891
    • goryachee_leto goryachee_leto
      28.04.1814:27:56

      Россия не футбольная страна и 40-50 тысячные стадионы в городах,в которых нет команд способных собрать и 10 000 в пике, а в иных и команд толком нет, а мегазвезды с концертами не спешат — то неизбежные издержки…

      Так надо работать с людьми, а не надувать щеки и корчить из себя звезд мировой величины.

      Футболисты обязаны быть ближе к народу: устраивать мастер-классы в ТРЦ или школах, устраивать завтраки со звездой — на радио ЕвропаПлюс периодически проводят конкурсы для слушателей, чтобы попасть на завтрак со звездой. Проводить любительские чемпионаты, победители которых смогут сыграть с главной командой области на главном стадионе.

      На коммерческих радиостанциях и ТВ постоянно проводят разные акции, как-то привлекают зрителей, крутятся, а наши футболеры вообще не кажут носу на публике.

      Как в армии после реформ Сердюкова: лейтенанты и капитаны стали важнее часто, чем генералы — перевернули пирамиду, так и в коммерческом спорте надо перевернуть пирамиду, тогда будут и зрители.

      Отредактировано: goryachee_leto~14:28 28.04.18
      #1030952
      • Alex63 Alex63
        28.04.1815:01:29

        Вот за это плюс, новые стадион кстати тоже способствуют тому чтобы на них ходили зрители.

        Вон на матч с Факелом 10 тыс. билетов раскупили за 5 часов в понедельник.

        Сейчас на матч с Кубанью уже раскупили более 25 тыс. билетов за один день.

        #1030972
        • goryachee_leto goryachee_leto
          28.04.1815:21:26

          Хотя бы проводить конкурсы: «забей пенальти вратарю Крылья Советов».

          За отдельную плату можно: я думаю, что даже домохозяйки захотят ударить по мячу в надежде на успех, про детей и не говорю. Для этого же не нужно даже физподготовки иметь хорошей, а просто с 11 метров удачно по мячу стукнуть — раз в год и кривоногому моет повезти.

          А пока: команда — отдельно, народ — отдельно.

          #1030980
          • Alex63 Alex63
            28.04.1815:33:12

            Так это проводилось в нулевые.

            Забей мяч с центра поля и выиграй Ладу Калину, помню сам принимал участие в одном из матчей, правда не попал   . Но к сожалению, после 2009 года, эту лавочку свернули. Может снова вернут?)

            #1030985
            • goryachee_leto goryachee_leto
              28.04.1815:37:13

              Но к сожалению, после 2009 года, эту лавочку свернули. Может снова вернут?)

              Конечно, надо вернуть.

              В Ночной хоккейно лиге народ прямо рвется в бой: у нас коньки точат недалкео — любители в очереди стоят.

              #1030988
  • Tor Older Tor Older
    28.04.1813:33:45

    Спустили деньги и забыли, лучше бы о дворах позаботилились, а то одни только парковки.

    #1030933
  • Alex63 Alex63
    28.04.1815:05:13

    Самая радостная новость на СуН, за все время что я здесь нахожусь( более 5 лет кстати).

    Как болельщику Крыльев, мне очень радостно что у нас появился свой крутой стадион, не хуже чем в этих ваших европах( а во многом и лучше), я этого ждал более 10 лет, когда обещали построить новый стадион( но не срослось тогда).

    И теперь наконец-то можно сходить культурно на стадион, где нет дождя, снега, холодных ветров, все то что отбивало охоту ходить на Металлург.

    Спасибо большое всем причастным, к тому что ЧМ, состоится в России, Самара за последние 5 лет сильно преобразилась в лучшую сторону и дело тут, не только в стадионе.

    С праздником интересующиеся футболом и в частности болелам Крыльев      

    #1030974
    • goryachee_leto goryachee_leto
      28.04.1815:24:07

      Помню Крылья играли со Спартаком времен Романцева на страшном огороде с лужами, но страсть у игроков была.

      #1030982
      • Alex63 Alex63
        28.04.1815:34:12

        Правда в основном мы от Спартака времен Романцева огребали, порой по 0:5 и 1:6   

        Лишь начиная с 1999 года, начали более менее играть со Спартаком на равных.

        Отредактировано: Alex63~15:34 28.04.18
        #1030986
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