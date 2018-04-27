Последний стадион ЧМ-2018 введен в эксплуатацию
27 апреля, в Самаре получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи Чемпионата мира по футболу ФИФА.
Эта арена — самая крупная из всех, построенных к Чемпионату. Площадь объекта составляет 156 тыс. кв. м, а его высота — 60 м.
Ближайший тестовый матч на арене «Самара» состоится 28 апреля, встречу проведут команды Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж).
Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года на 45-тысячном стадионе в групповом этапе сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии, а также пройдут по одному матчу 1/8 финала и четвертьфинала.
После завершения ЧМ-2018 «Самара Арена» станет домашним стадионом одного из старейших футбольных клубов нашей страны — «Крылья Советов», основанного в 1942 году.
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