ВВС России получили 4 истребителя Су-30СМ

14-й гвардейский истребительный авиационный полк, базирующийся на аэродроме Халино в Курске, получил 4 двухместных многоцелевых истребителей Су-30СМ. Это первая партия Су-30СМ, переданная Министерству обороны Иркутским авиационным заводом в этом году.

Таким образом, 14-й истребительный авиаполк приступил к формированию уже 2-й эскадрильи Су-30СМ, 1-я эскадрилья была полностью укомплектована новыми истребителями в 2017 году.