Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха в рамках исполнения Гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

«Су-34 зарекомендовал себя как надежная и эффективная машина. Характеристики самолета многократно подтверждены в реальных боевых условиях. Этот фронтовой бомбардировщик способен поражать наземные, надводные и воздушные цели, действовать в самых сложных условиях противодействия противника. Летчики высоко оценивают его маневренность, живучесть и другие качества. Наши авиастроительные заводы существенно нарастили производство этих машин и осуществляют ритмичные серийные поставки в войска», — отметил представитель Госкорпорации Ростех.

Истребители-бомбардировщики прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных Министром обороны Российской Федерации по поставкам вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка самолетов Су-34. Этот самолет выполняет многофункциональные задачи в любое время — днем и ночью, в любых метеоусловиях с применением различного вооружения. Экипаж в нем чувствует себя уверенно и спокойно», — отметил летчик Су-34 Воздушно-космических сил России.

«Предприятия ОАК стабильно сохраняют высокий темп производства боевой техники, в срок выполняя свои обязательства перед ВКС России. Текущий месяц является рекордным по количеству поставляемых самолетов. Наши сотрудники на заводах, понимая всю важность поставок авиационной техники в войска, не только обеспечивают необходимый объем выпуска продукции, но и постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить большие объемы изготовления самолетов, как под задачи Минобороны России, так и для выполнения других производственных программ», — сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.