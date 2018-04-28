Альт на «Эльбрусе»: уже серийные 801!

Опять долго не писал и всё по той же причине -- делаем, делаем, делаем…

Буквально в начале недели сборка переехала на новенькие серийные «Эльбрус-801 », сегодня и я обновил свою рабочую машинку (нам поменяли процессоры на купленных ранее машинах из опытной партии -- была первая ревизия, теперь вторая, с памятью работает примерно на четверть быстрей).

Так что пишу с 8С rev.2, пользуясь Firefox 52.7.3 :-)



серийный "Эльбрус-801"

© altlinux.org

С февраля сделали обновление репозитория , доступного клиентам МЦСТ, и готовим ещё одно -- поскольку уже есть OpenJDK 8 вместе с более чем 700 java-пакетами, Qt 4 вместе с Qt Creator (вдобавок к давно собранной Qt 5), обновлены Firefox ESR, Samba DC , библиотеки, ядра… всего более 5700 исходных пакетов.

Но главное для наших разработчиков -- всё это теперь собирается в транзакционной сборочной системе girar , которая сильно облегчила работу в несколько человек одновременно, автоматически упорядочивая процессы и обеспечивая второй уровень контроля качества после инструмента сборки в изолированной среде hasher .

Теперь собираем пакеты одновременно под две субархитектуры -- v3 (процессор «Эльбрус-4С ») и v4 (8С и 1С+ ); прибавка производительности на v4 относительно небольшая, но стабильная, это видно даже по скорости сборки заданий.



графики нагрузки сборочных узлов

© altlinux.org

Кроме репозитория, на выходе имеем устанавливаемые ISO-образы ОС Альт для машин «Эльбрус-401» и 801, а также образ диска для спасательной флэшки , который работает на всех имеющихся у нас системах (401 , 4.4 , 801 , 101 ).

Ещё отправили по маленькому «Эльбрус-101» в Питер и Саратов, чтобы сотрудники в этих городах также могли непосредственно на «железе» проверять результаты совместной работы. На очереди Обнинск.

Неделю назад ездил в Вятский государственный университет с небольшим рассказом про аппаратную платформу и наши наработки по ней -- а до того были опубликованы тезисы доклада на белорусской конференции LVEE. Следующее мероприятие -- OS Day (17--18 мая, Москва); кому интересна системная разработка, приходите, будет и наш стенд плюс доклады, разумеется.

И ещё: мы продолжаем собирать коллектив ;-)