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Информационные технологии

Альт на «Эльбрусе»: уже серийные 801!

Опять долго не писал и всё по той же причине -- делаем, делаем, делаем…

Буквально в начале недели сборка переехала на новенькие серийные «Эльбрус-801», сегодня и я обновил свою рабочую машинку (нам поменяли процессоры на купленных ранее машинах из опытной партии -- была первая ревизия, теперь вторая, с памятью работает примерно на четверть быстрей).

Так что пишу с 8С rev.2, пользуясь Firefox 52.7.3 :-)

  • серийный "Эльбрус-801"
  • серийный "Эльбрус-801"
  •  © altlinux.org

С февраля сделали обновление репозитория, доступного клиентам МЦСТ, и готовим ещё одно -- поскольку уже есть OpenJDK 8 вместе с более чем 700 java-пакетами, Qt 4 вместе с Qt Creator (вдобавок к давно собранной Qt 5), обновлены Firefox ESR, Samba DC, библиотеки, ядра… всего более 5700 исходных пакетов.

Но главное для наших разработчиков -- всё это теперь собирается в транзакционной сборочной системе girar, которая сильно облегчила работу в несколько человек одновременно, автоматически упорядочивая процессы и обеспечивая второй уровень контроля качества после инструмента сборки в изолированной среде hasher.

Теперь собираем пакеты одновременно под две субархитектуры -- v3 (процессор «Эльбрус-4С») и v4 ( и 1С+); прибавка производительности на v4 относительно небольшая, но стабильная, это видно даже по скорости сборки заданий.

  • графики нагрузки сборочных узлов
  • графики нагрузки сборочных узлов
  •  © altlinux.org

Кроме репозитория, на выходе имеем устанавливаемые ISO-образы ОС Альт для машин «Эльбрус-401» и 801, а также образ диска для спасательной флэшки, который работает на всех имеющихся у нас системах (401, 4.4, 801, 101).

Ещё отправили по маленькому «Эльбрус-101» в Питер и Саратов, чтобы сотрудники в этих городах также могли непосредственно на «железе» проверять результаты совместной работы. На очереди Обнинск.

Неделю назад ездил в Вятский государственный университет с небольшим рассказом про аппаратную платформу и наши наработки по ней -- а до того были опубликованы тезисы доклада на белорусской конференции LVEE. Следующее мероприятие -- OS Day (17--18 мая, Москва); кому интересна системная разработка, приходите, будет и наш стенд плюс доклады, разумеется.

И ещё: мы продолжаем собирать коллектив ;-)

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https://altlinux.org/ports/e2k

  • Есть метка на карте
  • shigorin
  • 28.04.201800:17
  • 4
  • Хэштэг: e2k-alt-linux
Эльбрус-801, Эльбрус-8С, МЦСТ, Базальт СПО, конференция, записки с эльбруса
  • Нет аватара termometrix
    28.04.1800:21:28

    Спасибо,очень интересно!

    #1030718
  • Нет аватара sarvizir
    28.04.1800:54:13

    Приятно читать новости от специалиста.

    #1030724
  • Е.Юрий Е.Юрий
    28.04.1801:11:00

    теперь вторая, с памятью работает примерно на четверть быстрей

    Прирост в 25 процентов довольно серьезное улучшение!

    #1030727
  • Нет аватара sarvizir
    28.04.1801:46:23

    Михаил, а кому конкретно послали в Саратов? СГУ?

    #1030736
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