Началась буксировка ПЭБ «Академик Ломоносов»
Сегодня началась буксировка плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проекта 20870 из Санкт-Петербурга в Мурманск. «Академик Ломоносов» был построен АО «Балтийский завод» (заложен 21.04.2009, спущен на воду 01.07.2010). В середине мая ПЭБ «Академик Ломоносов» будет доставлен на базу ФГУП «Атомфлот» в Мурманске для загрузки ядерного топлива.
Буксировка первого в мире плавучего энергоблока будет осуществляться со скоростью 3.5 узла специалистами ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота».
В 10 часов 20 минут буксиры «Акмал», «Лукман», «Малик», «Тайфун» и «Торнадо» начали буксировку ПЭБ.
Технические характеристики ПЭБ «Академик Ломоносов»:
Водоизмещение: 21.5 тыс. тонн
Главные размерения: длина — 144 м, ширина — 30 м, осадка 5.5 м.
ПЭБ имеет 2 реактора КЛТ-40С (разработаны ОАО «ОКБМ им. Африкантова»)
Физический пуск реакторов ПЭБ запланирован на осень этого года, а летом следующего года «Академик Ломоносов» по Северному морскому пути будет доставлен в Певек, где строится первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС).
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