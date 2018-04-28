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Судостроение и судоходство

Началась буксировка ПЭБ «Академик Ломоносов»

  •  © Фото Антона Ваганова / ТАСС

Сегодня началась буксировка плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проекта 20870 из Санкт-Петербурга в Мурманск. «Академик Ломоносов» был построен АО «Балтийский завод» (заложен 21.04.2009, спущен на воду 01.07.2010). В середине мая ПЭБ «Академик Ломоносов» будет доставлен на базу ФГУП «Атомфлот» в Мурманске для загрузки ядерного топлива.

Буксировка первого в мире плавучего энергоблока будет осуществляться со скоростью 3.5 узла специалистами ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота».

В 10 часов 20 минут буксиры «Акмал», «Лукман», «Малик», «Тайфун» и «Торнадо» начали буксировку ПЭБ.

Технические характеристики ПЭБ «Академик Ломоносов»:

Водоизмещение: 21.5 тыс. тонн

Главные размерения: длина — 144 м, ширина — 30 м, осадка 5.5 м.

ПЭБ имеет 2 реактора КЛТ-40С (разработаны ОАО «ОКБМ им. Африкантова»)

Физический пуск реакторов ПЭБ запланирован на осень этого года, а летом следующего года «Академик Ломоносов» по Северному морскому пути будет доставлен в Певек, где строится первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС).

Внимание! Этот пост будет дополнен!

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Санкт-Петербург, Балтийский завод, ПАТЭС, 20870, Академик Ломоносов
  • cheshskiy36 cheshskiy36
    28.04.1810:55:58

          

    #1030842
    • A_SEVER A_SEVER
      28.04.1810:58:17

      Семь футов под килем и побольше фотографов на маршруте перехода!    

      В 11:15 «Академик Ломоносов» прошёл под мостом ЗСД через Морской канал.

      В 13:00 «Академик Ломоносов» был на траверзе Петергофа.

      В 14:00 «Академик Ломоносов» был на траверзе Ломоносова.    

      •  © Фото из открытых источников
      www.korabel.ru
      •  © Фото из открытых источников
      •  © Фото из открытых источников

      Отредактировано: A_SEVER~13:59 28.04.18
      #1030843
  • Soviet Assault Soviet Assault
    28.04.1811:04:22

    Вот это великолепная новость!    

    #1030845
  • SergeySeverny SergeySeverny
    28.04.1811:47:17

    НУ! за Ломоносова!!!    

    #1030870
  • Katamaran Katamaran
    28.04.1811:50:56

    Куда, я уже привык к ней в Питере!

    #1030872
    • A_SEVER A_SEVER
      28.04.1811:55:59

      Куда, я уже привык к ней в Питере!
      Можешь помахать «Академику Ломоносову» с дамбы — у тебя в запасе час!    

      #1030874
      • Katamaran Katamaran
        28.04.1812:43:23

        Ладно, строительство следующей посмотрю

        #1030907
  • Комментарий удален
  • von_gobelen von_gobelen
    28.04.1811:58:21

    Видео есть ВГТРК.

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: von_gobelen~11:59 28.04.18
    #1030876
    • A_SEVER A_SEVER
      28.04.1813:01:40

      Буксировка по Морскому каналу:

      ©Видео с youtube.com

      #1030918
  • Нет аватара Strompok
    28.04.1813:51:57

    Ну, с Богом!

    #1030940
  • Нет аватара raskraska012
    28.04.1813:52:18

    Интересно, под крымским мостом он пройдет или нет? Вроде бы не пройдет.

    #1030941
    • A_SEVER A_SEVER
      28.04.1813:56:07

      Интересно, под крымским мостом он пройдет или нет?
      А зачем ему проходить под Крымским мостом, если он идёт из Санкт-Петербурга в Мурманск?

      #1030942
      • Игорь Ломакин Игорь Ломакин
        28.04.1814:21:06

        Это спросили исключительно для злого стёба…

        Отредактировано: Игорь Ломакин~14:22 28.04.18
        #1030948
  • Нет аватара tanrah
    28.04.1814:22:18

    Ждем комментариев западной прессы — «Русские построили ядерный брандер!»    

    #1030950
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