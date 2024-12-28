На атомном ледоколе «Якутия» проекта 22220 поднят государственный флаг России

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Сегодня на Балтийском заводе ОСК состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага на универсальном атомном ледоколе «Якутия».

Судно построено на Балтийском заводе ОСК по проекту ЦКБ «Айсберг» для ФГУП «Атомфлот».

"Позади — четыре с половиной года интенсивной работы большой команды судостроителей, инженеров и ученых. Работа велась в сложных условиях, вызванных пандемией и внешним давлением. Санкционные ограничения, с которыми мы столкнулись, не помешали нам обеспечить качественное и своевременное строительство заказа", — отметил первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов.

Ледокол «Якутия» был заложен в мае 2020 года, спущен на воду в ноябре 2022-го. «Якутия» — четвертый (третий серийный) атомоход проекта 22220. В настоящее время на «Балтийском заводе» по заказу ФГУП «Атомфлот» ведется строительство еще трех аналогичных судов — «Чукотки», «Ленинграда» и «Сталинграда».

Напомним, универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Судно способно преодолевать ледовые преграды толщиной до трех метров.

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