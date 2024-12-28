На атомном ледоколе «Якутия» проекта 22220 поднят государственный флаг России

На атомном ледоколе «Якутия» проекта 22220 поднят государственный флаг РоссииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Сегодня на Балтийском заводе ОСК состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага на универсальном атомном ледоколе «Якутия».
Судно построено на Балтийском заводе ОСК по проекту ЦКБ «Айсберг» для ФГУП «Атомфлот».
"Позади — четыре с половиной года интенсивной работы большой команды судостроителей, инженеров и ученых. Работа велась в сложных условиях, вызванных пандемией и внешним давлением. Санкционные ограничения, с которыми мы столкнулись, не помешали нам обеспечить качественное и своевременное строительство заказа", — отметил первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов.
Ледокол «Якутия» был заложен в мае 2020 года, спущен на воду в ноябре 2022-го. «Якутия» — четвертый (третий серийный) атомоход проекта 22220. В настоящее время на «Балтийском заводе» по заказу ФГУП «Атомфлот» ведется строительство еще трех аналогичных судов — «Чукотки», «Ленинграда» и «Сталинграда».
Напомним, универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Судно способно преодолевать ледовые преграды толщиной до трех метров.
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