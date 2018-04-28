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Фотофакты

Новинки парада Победы 2018

Минувшей ночью прошла первая репетиция парада, посвященного годовщине Победы.

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  • RAG_3817-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
На тренировке парада впервые показали новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», гусеничный робот-сапер «Уран-6» и дистанционно управляемый «Уран-9». Техника уже поступает в войска.

Участниками тренировки стали 33 парадных расчёта пеших колонн, более 12 тыс. военнослужащих, более 150 боевых машин.

Следующая ночная репетиция парада намечена на 3 мая. Генеральная, с авиацией, пройдёт 6 мая.

Все тренировки сопровождаются перекрытием улиц, которые так раздражают автомобилистов.

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  • RAG_3600-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru

2С35 «Коалиция-СВ» — 152-мм самоходная гаубица.

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  • RAG_3613-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
Основной боевой танк Т-14 «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.
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  • RAG_3631-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
Модернизированный танк Т-72Б3 с дополнительной защитой.
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  • RAG_3638-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
БТР-МДМ «Ракушка». ВДВ.
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  • RAG_3643-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
БМД-4М
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  • RAG_3648-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
БМП Б-10 на платформе «Курганец-25″.
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  • RAG_3653-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
БТР-82А.
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  • RAG_3669-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
ЗРК С-400 „Триумф“.
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  • RAG_3685-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
РСЗО „Смерч“.
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  • RAG_3687-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
БТР нового поколения К-16 на базе колесной платформы „Бумеранг“.
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  • RAG_3693-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
"Тайфун-К» военной полиции.
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  • RAG_3698-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
В этом году впервые в параде на Красной площади пройдет механизированный расчет Росгвардии.Бронеавтомобили «Патруль».
  • RAG_3699-1.jpg
  • RAG_3699-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
Новинка парада роботизированный саперный комплекс «Уран-6».
  • RAG_3702-1.jpg
  • RAG_3702-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
Еще одна новинка парада Победы.Многофункциональный беспилотный боевой модуль разведки и огневой поддержки «Уран-9»."Уран-9″ используется для дистанционной разведки и огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений.
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  • RAG_3708-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
Вертолетный ударный беспилотник «Котран», предназначенные для разведки, доставки грузов, нанесения ударов и ведения радиоэлектронной борьбы. Так же проедет на платформе КАМАЗа.
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  • RAG_3710-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
Самолетный ударный беспилотник «Корсар». Имеет массу около 200 килограммов и может нести управляемые ракеты «Атака».
  • RAG_3716-1.jpg
  • RAG_3716-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
Новинка из серии Арктика.
  • RAG_3719-1.jpg
  • RAG_3719-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
ЗРК «Бук-М2».
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  • RAG_3723-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
ЗРК «Тор-М2».
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  • RAG_3725-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
Боевая машина поддержки танков.БМПТ «Терминатор-2».
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  • RAG_3730-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
Еще одна новинка UAZ Patriot Pickup.Это специальная армейская версия УАЗ-23632-148-64, оснащенная крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом «Корд» и 7,62-мм пулемётом «Печенег».
  • RAG_3767-1.jpg
  • RAG_3767-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
Бронеавтомобиль «Тигр» с противотанковыми ракетами «Корнет — Д».
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  • RAG_3742-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
Армейские мотовездеходы АМ-1.
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  • RAG_3771-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
БМП-3.
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  •  © img-fotki.yandex.ru
БТР-82А с 30-мм пушкой 2А72 в арктической окраске.
  • RAG_3887-1.jpg
  • RAG_3887-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ».
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  • RAG_3892-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
ЗРК «Панцирь-С».
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  • RAG_3901-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
Новинки на фоне Известий.
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  •  © img-fotki.yandex.ru
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  • RAG_3921-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
АПУ «Ярс».
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  • RAG_3953-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
Пулемет «Корд».
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  • RAG_3964-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
Белый шлемофон.
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  • RAG_3990-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
Первым пройдет на параде Победы легендарный танк Т-34-85.
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  • RAG_4005-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru
А закончит парад самый мощный комплекс «Ярс».
  • RAG_4202-1.jpg
  • RAG_4202-1.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru

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https://dervishv.livejournal.com/869203.html

армия, парад
  • Нет аватара port
    28.04.1811:40:22

    красиво

    #1030867
  • Vikont Vikont
    28.04.1812:18:18

    А видео нету Юрген?

    #1030883
  • Katamaran Katamaran
    28.04.1812:27:28

    Про ударные при такой взлётной массе — это прикол?

    #1030890
    • Нет аватара MM5
      28.04.1812:33:18

      … Одной из таких новинок, представленных в последние дни стали два новейших ударных беспилотника «Корсар» показанные в ходе ночной репетиции Парада Победы. БПЛА были размещены на грузовиках «КАМАЗ» в двух вариантах — самолетном и вертолетном. Назначение обоих типов — разведка, доставка грузов, нанесение ударов и ведение радиоэлектронной борьбы, без которой невозможно ведение современных войн. …

       https://zen.yandex.ru/med...-5ae30b1fa936f461d5120027 

      #1030894
    • Нет аватара Юрген
      28.04.1812:37:07

      Нет

      #1030897
      • Katamaran Katamaran
        28.04.1812:45:24

        Мне прям интересно, звезды на борту ударника-для антуража?

        #1030909
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    28.04.1813:41:23

    «Катран», а не «Котран».

    Отредактировано: Руслан Алатарцев~13:41 28.04.18
    #1030935
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