Новинки парада Победы 2018

Минувшей ночью прошла первая репетиция парада, посвященного годовщине Победы.
На тренировке парада впервые показали новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», гусеничный робот-сапер «Уран-6» и дистанционно управляемый «Уран-9». Техника уже поступает в войска.
Участниками тренировки стали 33 парадных расчёта пеших колонн, более 12 тыс. военнослужащих, более 150 боевых машин.
Следующая ночная репетиция парада намечена на 3 мая. Генеральная, с авиацией, пройдёт 6 мая.
Все тренировки сопровождаются перекрытием улиц, которые так раздражают автомобилистов.
2С35 «Коалиция-СВ» — 152-мм самоходная гаубица.
Основной боевой танк Т-14 «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.
Модернизированный танк Т-72Б3 с дополнительной защитой.
БТР-МДМ «Ракушка». ВДВ.
БМД-4М
БМП Б-10 на платформе «Курганец-25″.
БТР-82А.
ЗРК С-400 „Триумф“.
РСЗО „Смерч“.
БТР нового поколения К-16 на базе колесной платформы „Бумеранг“.
"Тайфун-К» военной полиции.
В этом году впервые в параде на Красной площади пройдет механизированный расчет Росгвардии.Бронеавтомобили «Патруль».
Новинка парада роботизированный саперный комплекс «Уран-6».
Еще одна новинка парада Победы.Многофункциональный беспилотный боевой модуль разведки и огневой поддержки «Уран-9»."Уран-9″ используется для дистанционной разведки и огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений.
Вертолетный ударный беспилотник «Котран», предназначенные для разведки, доставки грузов, нанесения ударов и ведения радиоэлектронной борьбы. Так же проедет на платформе КАМАЗа.
Самолетный ударный беспилотник «Корсар». Имеет массу около 200 килограммов и может нести управляемые ракеты «Атака».
Новинка из серии Арктика.
ЗРК «Бук-М2».
ЗРК «Тор-М2».
Боевая машина поддержки танков.БМПТ «Терминатор-2».
Еще одна новинка UAZ Patriot Pickup.Это специальная армейская версия УАЗ-23632-148-64, оснащенная крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом «Корд» и 7,62-мм пулемётом «Печенег».
Бронеавтомобиль «Тигр» с противотанковыми ракетами «Корнет — Д».
Армейские мотовездеходы АМ-1.
БМП-3.
БТР-82А с 30-мм пушкой 2А72 в арктической окраске.
Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ».
ЗРК «Панцирь-С».
Новинки на фоне Известий.
АПУ «Ярс».
Пулемет «Корд».
Белый шлемофон.
Первым пройдет на параде Победы легендарный танк Т-34-85.
А закончит парад самый мощный комплекс «Ярс».
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