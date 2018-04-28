Новинки парада Победы 2018

Минувшей ночью прошла первая репетиция парада, посвященного годовщине Победы.

На тренировке парада впервые показали новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», гусеничный робот-сапер «Уран-6» и дистанционно управляемый «Уран-9». Техника уже поступает в войска.

Участниками тренировки стали 33 парадных расчёта пеших колонн, более 12 тыс. военнослужащих, более 150 боевых машин.

Следующая ночная репетиция парада намечена на 3 мая. Генеральная, с авиацией, пройдёт 6 мая.

Все тренировки сопровождаются перекрытием улиц, которые так раздражают автомобилистов.

2С35 «Коалиция-СВ» — 152-мм самоходная гаубица.

Основной боевой танк Т-14 «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.Модернизированный танк Т-72Б3 с дополнительной защитой.БТР-МДМ «Ракушка». ВДВ.БМД-4МБМП Б-10 на платформе «Курганец-25″.БТР-82А.ЗРК С-400 „Триумф“.РСЗО „Смерч“.БТР нового поколения К-16 на базе колесной платформы „Бумеранг“."Тайфун-К» военной полиции.В этом году впервые в параде на Красной площади пройдет механизированный расчет Росгвардии.Бронеавтомобили «Патруль».Новинка парада роботизированный саперный комплекс «Уран-6».Еще одна новинка парада Победы.Многофункциональный беспилотный боевой модуль разведки и огневой поддержки «Уран-9»."Уран-9″ используется для дистанционной разведки и огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений.Вертолетный ударный беспилотник «Котран», предназначенные для разведки, доставки грузов, нанесения ударов и ведения радиоэлектронной борьбы. Так же проедет на платформе КАМАЗа.Самолетный ударный беспилотник «Корсар». Имеет массу около 200 килограммов и может нести управляемые ракеты «Атака».Новинка из серии Арктика.ЗРК «Бук-М2».ЗРК «Тор-М2».Боевая машина поддержки танков.БМПТ «Терминатор-2».Еще одна новинка UAZ Patriot Pickup.Это специальная армейская версия УАЗ-23632-148-64, оснащенная крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом «Корд» и 7,62-мм пулемётом «Печенег».Бронеавтомобиль «Тигр» с противотанковыми ракетами «Корнет — Д».Армейские мотовездеходы АМ-1.БМП-3.БТР-82А с 30-мм пушкой 2А72 в арктической окраске.Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ».ЗРК «Панцирь-С».Новинки на фоне Известий.АПУ «Ярс».Пулемет «Корд».Белый шлемофон.Первым пройдет на параде Победы легендарный танк Т-34-85.А закончит парад самый мощный комплекс «Ярс».