Чаеразвесочная фабрика открыта в Приморском крае

Всего год потребовался резиденту территории свободного порта Владивосток (СПВ) — ООО «Джей ТИ», чтобы создать чаеразвесочную фабрику. Местом для расположения предприятия по выпуску весового и пакетированного индийского чая стал производственно-логистический комплекс «Янковский» — площадка самого первого резидента СПВ. Для этого были преобретены автоматические машины итальянского и китайского происхождения. Оборудованы три цеха, лаборатория по контролю качества сырья и складские площади для хранения достаточного объема продукции. В дальнейшем производственную линию планируется оснастить еще несколькими высокоскоростными машинами итальянского происхождения.

Общая сумма реализации проекта 176 млн рублей. Половина из планируемых 95 рабочих мест уже создана, сегодня здесь работают 46 человек.

Сырье для чаеразвесочного производства — чай черный и зеленый байховый нефасованный в ассортименте (крупнолистовой, листовой, мелкий, крупно гранулированный и гранулированный) высшего и первого сорта, поставляется во Владивосток морским транспортом из индийских Кочина и Калькутты, упаковка — из Новосибирска, фильтрованная бумага — из США, нити для чайных пакетиков — из Израиля. Все имеет сертификаты качества. Выпускается чай под зарегистрированными торговыми марками «Золотая Виктория», «Олд Инглэнд», «Голд Бонд», «Индус», «Король Джунглей», «Уссурийский Тигр» и «Синий Алмаз». Чайный портфель нашей фабрики охватывает все ценовые сегменты — от ультра-эконом до премиального.

Резидент рассчитывает обеспечить качественным продуктом стратегического значения — чаем черным байховым — по конкурентоспособной цене не только российского потребителя. Отгрузки на экспорт уже производятся в Монголию и будут также производиться в Беларусь и Казахстан.

За несколько лет на Дальнем Востоке России создана современная законодательная база, которая позволила сформировать в регионе новое конкурентное экономическое пространство. За 4,5 года благодаря этим новым механизмам в регион привлечено уже 3,7 триллиона рублей прямых инвестиций, и сегодня Дальний Восток является лидером по росту инвестиций в экономику среди регионов России. По итогам 2017 года рост составил 17%, тогда как в среднем по стране этот показатель составил 4,4%. За всем этим стоит 1200 новых инвестиционных проектов, которые диверсифицируют экономику региона. Это инвестиции в промышленность, логистику, сельское хозяйство и туризм.

Напомним, сегодня на территории свободного порта Владивосток инвестиционную деятельность ведут 644 резидента, которые реализуют проекты на общую сумму 373,4 млрд рублей, рассчитанные на создание около 43 400 новых рабочих мест. Из них 52 проекта уже введены и успешно работают.