Матч-открытие на «Самара Арене»: «Крылья Советов» победили

В субботу, 28 апреля, на стадионе «Самара Арена» в 18:00 состоялся первый тестовый матч. На поле сразились «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Проход на спортивное сооружение для фанатов и журналистов открыли в 15:00.

Матч посетило около 15 тыс. зрителей.

Первый гол на стадион забил игрок Факела: Максим Кузьмин, на 22-й минуте матча. Далее на 67-й минуте равновесие восстановил Александр Соболев, ну, а Сергей Корниленко на 70-й минуте матча принес первую победу Крыльям, на этом стадионе.