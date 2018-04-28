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Матч-открытие на «Самара Арене»: «Крылья Советов» победили

  •  © z29.d.sdska.ru

В субботу, 28 апреля, на стадионе «Самара Арена» в 18:00 состоялся первый тестовый матч. На поле сразились «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Проход на спортивное сооружение для фанатов и журналистов открыли в 15:00.

Матч посетило около 15 тыс. зрителей.

Первый гол на стадион забил игрок Факела: Максим Кузьмин, на 22-й минуте матча. Далее на 67-й минуте равновесие восстановил Александр Соболев, ну, а Сергей Корниленко на 70-й минуте матча принес первую победу Крыльям, на этом стадионе.

  •  © c1.staticflickr.com
  •  © c1.staticflickr.com
  •  © c1.staticflickr.com
  •  © z24.d.sdska.ru
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стадион, Самара, спортивный объект, Самара-Арена
  • Human RS Human RS
    28.04.1819:42:25

    Ну вот, а некоторые боялись, что не успеют достроить арену    

    #1031076
    • Alex63 Alex63
      28.04.1819:51:14

      Когда стройка под неусыпным контролем государства, любая стройка будет в срок.

      Хотя есть еще недоделки, особенно на прилегающей территории, но ее за месяц спокойно благоустроят.

      Честно не верилось что матч в Самара, разрыв шаблона, прямо не верилось что это не где-то там в Москве, Питере или еще где, а в Самаре, где команда на Металлурге играла почти 50 лет.

      С открытием   

      #1031080
      • Human RS Human RS
        28.04.1820:49:45

        Я думаю даже за пару недель все закончат, если погода позволит.

        #1031095
        • Alex63 Alex63
          28.04.1821:07:25

          За неделю все равно не успеют, а дальше без разницы, хоть 2 недели, хоть 1.5 месяца.

          #1031105
  • Нет аватара port
    28.04.1820:49:32

       

    #1031094
  • Нет аватара Curiouscat
    29.04.1819:09:36

    Стадион классный. Но пеналь липа) судью на мыло.

    #1031334
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