В Элисте открыт «Республиканский центр флебологии и проктологии профессора С. И. Ларина»

В Элисте состоялось открытие «Республиканского центра флебологии и проктологии профессора С. И. Ларина».

В Центре будут работать сразу три направления. Речь идет о заболевании вен и артерий, проктологии, всех заболеваний нижних конечностей, также будут восстанавливать костные ткани.

Открытие Центра состоялось благодаря взаимодействию министерства здравоохранения Калмыкии и доктора медицинских наук, профессора Сергея Ларина — одного из ведущих флебологов страны. Он открыл два таких центра — за границей и в своем родном городе Волгограде. Третий центр теперь будет работать в Элисте.