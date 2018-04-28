Перековать мечи на орала: сельскохозяйственное машиностроение

В рамках реализации поручений Президента России по наращиванию производства продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Научно-исследовательском технологическом институте имени П. И. Снегирева был дан старт проекту по разработке и производству сельхозтехники.

Предпочтение отечественному

Профиль предприятия остался прежним — это разработка и производство механических и электромеханических взрывателей боеприпасов, находящихся на вооружении практически всех родов войск МО РФ. Производство сельхозтехники стало новым проектом. Разработка конструкторской документации и технологического процесса производства осуществлялась силами специалистов, давно работающих на предприятии, которые ориентировались на опыт успешных производителей сельхозтехники.

Навестной плуг «Русич»

Тенденция последних лет такова, что в России сезонный спрос на навесную сельхозтехнику среднего ценового сегмента и запчасти отечественного производства к ней превышает предложение. Аграрии предпочитают производителей с развитой надежной инфраструктурой, позволяющей выпускать продукцию в большом объеме и поставлять ее без задержек, сопряженных с доставкой из-за границы. Кроме того, предприятия, локализованные в России, могут позволить себе производить продукцию высокого качества по доступной цене, что также является одним из важнейших критериев, формирующих спрос на отечественную сельхозтехнику.

«Доля нашего предприятия на рынке почвообрабатыващей техники составляет сегодня 10%, а доля по комплектующим — 20%", — рассказывает Игорь Григорьев, генеральный директор НИТИ им. П. И. Снегирева. По словам руководителя, началу реализации проекта предшествовала детальная проработка потребностей рынка совместно с Минпромторгом и Минсельхозом, а также многочисленные маркетинговые исследования. „Основные выводы по рынку навесной сельхозтехники были следующими: объем импорта зарубежной сельхозтехники снижается, внутреннее производство увеличивается, — делится Григорьев. — Так, за 2015−2016 годы импорт плугов и культиваторов снизился на 61%, а производство в России выросло на 25% (с 3187 единиц в 2015 году до 4 тыс. единиц в 2016 году)“.

Вся конструкторская и технологическая документация разработана в полном объеме непосредственно на предприятии. При этом конструкторами учитывался опыт эксплуатации аналогичного оборудования сельхозпроизводителями Юга России. Первый опытный образец навесного плуга был выпущен на предприятии в конце августа 2016 года, после чего прошел комплексные технологические испытания на ФГУП „Северо-Кавказская МИС“ в Ростовской области. По результатам испытаний и на основании акта анализа состояния производства сертифицируемой продукции 16 марта 2017 года предприятию выдан Сертификат соответствия на производство плугов в 14 модификациях.

Военный подход

Одновременно с проведением опытных испытаний, „Техмаш“ проводит работу по наращиванию производственных мощностей. Так, силами предприятия впервые за 30 лет осуществлен комплексный ремонт производственного цеха площадью 4,7 тыс. м².

В рамках инвестиционного проекта закуплено новое оборудование для производства: станки для плазменной резки, покрасочная и пескоструйная камеры, сварочные полуавтоматические линии, а также запущены в работу пресс и термическая печь. Все это позволило в настоящее время перевести на конвейерную линию производства около 20 единиц сельхозорудий. А выпуск комплектующих переведен на конвейер в полном объеме. „Производство сельхозтехники интегрировано в общую систему менеджмента качества, что позволяет обеспечивать требуемый уровень на всех этапах: от входного контроля материалов до выпуска готовой продукции, — отмечает генеральный директор Концерна „Техмаш“ Владимир Лепин. — На сегодняшний день наша сельхозтехника обрабатывает земли сельхозназначения в 18 регионах России“.

Решением Минпромторга России от 28.06.2017 НИТИ им. П. И. Снегирева включен в перечень предприятий по производству промышленной продукции на территории Российской Федерации, что позволяет, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1432, субсидировать реализованную продукцию в размере 15% на каждую единицу сельхозтехники. Кроме того, через Департамент международного сотрудничества Минпромторга России прорабатывается вопрос по поставкам техники в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Руководство предприятия подчеркивает, что речь не идет о смене направления. Скорее это, выражаясь языком маркетинга, формирование так называемого „продуктового портфеля“ предприятия. „Известно, что у каждой продукция своя роль в развитии компании, — поясняет заместитель генерального директора по гражданской продукции НИТИ им. П. И. Снегирева Сергей Брюханов. — Так, предложение одних товаров и услуг может быть направлено на „снятие сливок“, т. е. получение быстрых, но краткосрочных доходов, а главной целью продвижения других видов товаров окажется обеспечение возврата инвестиций в долгосрочной перспективе. А третий вид продукции вообще может рассматриваться как сопутствующий, ориентированный на увеличение „среднего чека“ покупки“.

Амбициозное начало

В 2017 году НИТИ им. П. И. Снегирева получил аккредитацию Росагролизинга в качестве поставщика сельхозтехники. Как рассказали на предприятии, по итогам прошлого года произведено и поставлено в дилерскую сеть для последующей реализации 164 единицы полнокомплектной почвообрабатывающей техники, а также более 6 тыс. единиц запчастей и комплектующих к ней. 106 сельхозорудий и 6078 единиц запчастей на общую сумму свыше 40 млн руб. продано непосредственно российским аграриям.

Культиваторы „Русич“

"Наибольшую долю в продажах техники в натуральном и денежном выражении занял восьмикорпусной плуг „Русич“, — рассказывает Брюханов, — эта модель стала наиболее востребованной на просторах Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Только за вторую половину прошлого года нами продано 75 единиц на сумму свыше 20 млн руб. Большой спрос сформировался также на предпосевные культиваторы „Русич“ КПП-8 с рабочей шириной 8 метров. За короткое время их было продано на сумму свыше 6 млн руб. Можно сказать, что эти два вида техники стали хитом продаж 2017 года».

Одно из конкурентных преимуществ предприятия — собственное производство запчастей и комплектующих к технике «Русич». Наличие на складе широкого ассортимента и доставка транспортом предприятия до хозяйства или склада дилера дает неоспоримые преимущества перед зарубежным производителем в плане скорости поставок в высокий сезон, особенно если речь идет о быстроизнашивающихся частях — долотах, лемехах и отвалах.

По словам Сергея Брюханова, основные каналы сбыта продукции происходит через региональных дилеров, которые имеют складские площади, круглогодичные выставочные площадки, активно продвигают продукцию на выставках, семинарах, демопоказах. В настоящее время сотрудничество по продвижению и поставкам техники «Русич» осуществляется с двадцатью дилерскими организациями в Центральном, Приволжском и Южном Федеральных округах, причем дилеры ЮФО обеспечили более чем 40% оборота только за второе полугодие 2017 года.

АО «НИТИ им. П. И. Снегирева», расположенное в Балашихе Московской области, входит в контур управления «НПК «Техмаш» Госкорпорации Ростех. Концерн «Техмаш» специализируется на разработках и серийных поставках боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил РФ. При этом в области гражданской продукции одним из основных направлений предприятия с недавнего времени является производство сельхозтехники.