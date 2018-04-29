В Казани открыта детская поликлиника № 2 после капремонта
Расходы на финансовые затраты по объекту из республиканского бюджета составили 155 млн рублей. В том числе на общестроительные работы ушло 129,8 млн рублей, на закупку мебели — 14,4 млн, на закупку медицинского оборудования — 10,8 млн. Стоит отметить, что за последние шесть лет в Татарстане проведена масштабная работа в сфере обновления учреждений здравоохранения: отремонтировано и оснащено более 2260 медицинских объектов.
Пост был сделан с содействием блогера Human RS !
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- termometrix
- 29.04.201820:38
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