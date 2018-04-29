Добавить статью
Медучреждения

В Казани открыта детская поликлиника № 2 после капремонта

  •  © tatarstan.ru

Расходы на финансовые затраты по объекту из республиканского бюджета составили 155 млн рублей. В том числе на общестроительные работы ушло 129,8 млн рублей, на закупку мебели — 14,4 млн, на закупку медицинского оборудования — 10,8 млн. Стоит отметить, что за последние шесть лет в Татарстане проведена масштабная работа в сфере обновления учреждений здравоохранения: отремонтировано и оснащено более 2260 медицинских объектов.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1146049.htm

модернизация здравоохранения, Татарстан
  • Нет аватара termometrix
    29.04.1820:40:07

    •  © tatarstan.ru

    •  © tatarstan.ru

    Отредактировано: termometrix~20:41 29.04.18
    #1031355
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,