В Казани открыта детская поликлиника № 2 после капремонта

Расходы на финансовые затраты по объекту из республиканского бюджета составили 155 млн рублей. В том числе на общестроительные работы ушло 129,8 млн рублей, на закупку мебели — 14,4 млн, на закупку медицинского оборудования — 10,8 млн. Стоит отметить, что за последние шесть лет в Татарстане проведена масштабная работа в сфере обновления учреждений здравоохранения: отремонтировано и оснащено более 2260 медицинских объектов.

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