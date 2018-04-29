В аэропорту Улан-Удэ началось строительство нового терминала

Заложен первый камень в фундамент нового терминала в международном аэропорту Байкал в Улан-Удэ.

Действующий аэропорт устарел и не соответствует требованиям, которые предъявляют современный пассажир, современные стандарты авиационной отрасли. Новое красивое здание будет соответствовать ожиданиям и туристов, и жителей республики.

Вместимость нового терминала, годовая проходимость будет на порядок превосходить тот пассажиропоток, который имеется сейчас.

В августе 2016 года в аэропорту началось строительство новой ВПП. Обновленная инфраструктура аэропорта, считают местные власти, положительно скажется на развитии туризма в Бурятии. В последние годы республику посещают до 1 млн гостей из регионов России и зарубежных стран.

Новая взлетно-посадочная полоса обойдется в 3,9 млрд рублей, ее длина составит 3,4 км, ширина — 45 м, она будет способна принимать все типы воздушных судов, включая многотонные Boeing и тяжеловесные самолеты типа Ан-124 «Руслан».

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Его ежегодный пассажиропоток составляет около 300 тыс. человек. Одним из преимуществ воздушной гавани в Улан-Удэ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско- Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорт получил право принимать самолеты иностранных авиакомпаний, следующих транзитом через Бурятию.