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Авиация

В аэропорту Улан-Удэ началось строительство нового терминала

  •  © tass.ru

Заложен первый камень в фундамент нового терминала в международном аэропорту Байкал в Улан-Удэ.

Действующий аэропорт устарел и не соответствует требованиям, которые предъявляют современный пассажир, современные стандарты авиационной отрасли. Новое красивое здание будет соответствовать ожиданиям и туристов, и жителей республики.

Вместимость нового терминала, годовая проходимость будет на порядок превосходить тот пассажиропоток, который имеется сейчас.

В августе 2016 года в аэропорту началось строительство новой ВПП. Обновленная инфраструктура аэропорта, считают местные власти, положительно скажется на развитии туризма в Бурятии. В последние годы республику посещают до 1 млн гостей из регионов России и зарубежных стран.

Новая взлетно-посадочная полоса обойдется в 3,9 млрд рублей, ее длина составит 3,4 км, ширина — 45 м, она будет способна принимать все типы воздушных судов, включая многотонные Boeing и тяжеловесные самолеты типа Ан-124 «Руслан».

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Его ежегодный пассажиропоток составляет около 300 тыс. человек. Одним из преимуществ воздушной гавани в Улан-Удэ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско- Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорт получил право принимать самолеты иностранных авиакомпаний, следующих транзитом через Бурятию.

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Аэропорт "Байкал", аэропорты России, Улан-Удэ, Бурятия
  • Human RS Human RS
    29.04.1823:46:13

    Председатель совета директоров компании «AEON Corporation» Роман Троценко рассказал, что новый терминал позволит вывести пассажиропоток аэропорта до двух миллионов пассажиров в год.

    — Мы с вами закладываем международный терминал аэропорта г. Улан-Удэ. В общей сложности мы выйдем на 20 тыс кв метров площадей, что позволит нам обслуживать до двух миллионов пассажиров в год. Это очень большой запас для г.Улан-Удэ. Мы решились на это, видя, что Алексей Самбуевич вышел с программой по развитию туризма на Байкале, в том числе въездного туризма, нацеленного на обслуживание туристического потока из Китая, Японии, Кореи, в основном из азиатской части мира, — сказал Троценко.

    По словам председателя совета директоров компании «AEON Corporation» Романа Троценко, строительство нового терминала будет вестись только за счет компании, объем инвестиций компании составит 2 млрд рублей. К 2028 году по плану пассажиропоток должен достигнуть 1 млн 140 тысяч человек.

    •  © bgtrk.ru

    •  © egov-buryatia.ru

    Рендеры будущего термнала:

    •  © infpol.ru

    •  © infpol.ru

    •  © burunen.ru

    Отредактировано: Human RS~00:02 30.04.18
    #1031390
  • Human RS Human RS
    29.04.1823:55:33

    В январе мною был опубликован обзорный план по вводу и реконструкции крупных объектов авиатранспорта на этот и ближайшие последующие годы. Подытожим текущие успехи. Жирным шрифтом показаны изменения и дополнения по сравнению с предыдущим выпуском обзора:

    На 2018 год намечены открытия очередных новых терминалов в аэропортах Домодедово и Шереметьево (финальные работы) в Москве, второго нового терминала в Волгограде (финальные работы), нового терминала в Симферополе (работает) и сдачи новых/реконструкции ВПП в аэропортах Улан-Удэ, Кызыла (сдана), Самары (сдана) и второй ВПП в Шереметьево в Москве (финальные работы). Начато строительство нового терминала аэропорта Хабаровска. Начато строительство нового терминала аэропорта Улан-Удэ. Начато проектирование нового терминала аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО).

    На 2019 г. намечено открытие нового аэропорта Гагарин (ранее Сабуровка) в Саратове (уже сдана ВПП, рулежные дорожки и часть иной аэродромной инфраструктуры, активно строятся все остальные объекты включая новый терминал), нового терминала аэропорта Южно-Сахалинска и сдача реконструированной и удлиненной ВПП аэропорта Хабаровска.

    Также в ближайшее время начнутся работы по строительству/проектированию новых терминалов аэропортов Петропавловска-Камчатского, Иркутска, Пензы, Краснодара, Воронежа, Гатчины (новая будущая столица Ленинградской области), Грозного и города-курорта Геленджика (уже ведется, сроки открытия пока неизвестны, вероятно 2018 г.); и реконструкции/строительству взлетно-посадочных полос и перронов аэропортов Мурманска, Якутска, Томска, Тюмени (вторая ВПП), Кызыла (вторая очередь), Южно-Сахалинска (уже ведется, сроки открытия пока неизвестны, вероятно 2018 г.), Ижевска, Норильска (уже ведется реконструкция, сроки открытия пока неизвестны, вероятно 2018 г.), Липецка (вторая очередь) и Благовещенска (вторая ВПП), Великого Устюга (модернизация аэродромного хозяйства и реконструкция ВПП с ее увеличением), реконструкция хозяйства аэропорта Хибины (Мурманская область).

    Непонятна и тревожна ситуация с аэропортом Челябинска, там должны строить новый терминал аэропорта к саммиту ШОС и БРИКС в 2020 г. (как это было сделано в Уфе к саммиту тех же организаций в 2015 г.), но до сих пор не начали, а сроки уже поджимают. И вообще мало информации о том, как город готовится к этому важному событию, в Уфе например был проведен большой объем работ: и аэропорт и гостиницы и общественный транспорт новый и т. д.

    Также неясна ситуация со строительством второго терминала нового аэропорта Жуковский (Московская область), которое должны были завершить в 2018 году; и с реконструкцией региональных аэропортов Камчатского края Палана, Оссора и Никольское (там были нарекания к работе подрядчиков).

    ЗЫ.Кстати, планируется создание одноименной с аэропортом авиакомпании «Байкал». Базовым аэропортом наверняка будет Улан-Удэ.

    Отредактировано: Human RS~00:03 30.04.18
    #1031392
    • Alexander V Alexander V
      30.04.1806:08:45

      ЗЫ.Кстати, планируется создание одноименной с аэропортом авиакомпании «Байкал». Базовым аэропортом наверняка будет Улан-Удэ.

      Почему не Иркутск?

      #1031419
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