Новости спортивных комплексов

Тренировочная база в Бронницах введена в эксплуатацию к ЧМ-2018

Застройщиком был проведен комплекс работ, включающих в себя в первую очередь создание игрового поля с натуральным травяным покрытием, отвечающего всем требованиям FIFA. Футбольное поле размером 105×68 метров оборудовано воротами, скамейками, зонами запасных игроков и резервного арбитра, системой искусственного освещения, подземного дренажа и полива.

В спортивное ядро базы также входят трибуны для зрителей, рассчитанные на 500 мест, в числе которых предусмотрены места для маломобильных групп граждан, уточнили в пресс-службе.

В Рязанской области открылся новый спортивный комплекс

2 апреля в городе Сасово состоялось торжественное открытие спортивного комплекса межмуниципального отдела МВД России «Сасовский», в котором будут заниматься не только сотрудники полиции, но и местные жители всех возрастов.

В Орле после реконструкции состоялось открытие спортивной школы олимпийского резерва № 3





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Здание спортивной школы на улице Герцена в городе Орле, построенное в 70-х годах, закрыли на капитальный ремонт и реконструкцию осенью 2015 года. Цена контракта на реконструкцию здания — около 35 млн рублей. Общий объем затраченных средств, включая приобретение нового оборудования, составил 42 млн рублей.

В ходе реконструкции спортивной школы надстроили административный этаж. Новое оборудование получил хореографический класс. Также приобретено современное оборудование для занятий спортивной гимнастикой. Были приведены в порядок медицинский кабинет, тренерские, душевые. Созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также заменили теплотрассу, электрику, вентиляцию и систему отопления, вставили новые окна, заменили покрытие пола.

Стоит отметить, что в 2017 — 2018 учебном году количество воспитанников школы превысило 1300 человек. Учреждение ведет подготовку по четырем видам спорта: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, спортивная акробатика и акробатический рок-н-ролл. С детьми работает 51 тренер.





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