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Спортивные объекты

Новости спортивных комплексов

Тренировочная база в Бронницах введена в эксплуатацию к ЧМ-2018

  •  © msk.mosreg.ru

Застройщиком был проведен комплекс работ, включающих в себя в первую очередь создание игрового поля с натуральным травяным покрытием, отвечающего всем требованиям FIFA. Футбольное поле размером 105×68 метров оборудовано воротами, скамейками, зонами запасных игроков и резервного арбитра, системой искусственного освещения, подземного дренажа и полива.

В спортивное ядро базы также входят трибуны для зрителей, рассчитанные на 500 мест, в числе которых предусмотрены места для маломобильных групп граждан, уточнили в пресс-службе.

  •  © msk.mosreg.ru
  •  © mosreg.ru
  •  © mosreg.ru

В Рязанской области открылся новый спортивный комплекс

2 апреля в городе Сасово состоялось торжественное открытие спортивного комплекса межмуниципального отдела МВД России «Сасовский», в котором будут заниматься не только сотрудники полиции, но и местные жители всех возрастов.

  •  © static.mvd.ru
  •  © static.mvd.ru
  •  © static.mvd.ru
  •  © static.mvd.ru

В Орле после реконструкции состоялось открытие спортивной школы олимпийского резерва № 3

  •  © orel-region.ru

Здание спортивной школы на улице Герцена в городе Орле, построенное в 70-х годах, закрыли на капитальный ремонт и реконструкцию осенью 2015 года. Цена контракта на реконструкцию здания — около 35 млн рублей. Общий объем затраченных средств, включая приобретение нового оборудования, составил 42 млн рублей.

  •  © orel-region.ru

В ходе реконструкции спортивной школы надстроили административный этаж. Новое оборудование получил хореографический класс. Также приобретено современное оборудование для занятий спортивной гимнастикой. Были приведены в порядок медицинский кабинет, тренерские, душевые. Созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также заменили теплотрассу, электрику, вентиляцию и систему отопления, вставили новые окна, заменили покрытие пола.

  •  © orel-region.ru

Стоит отметить, что в 2017 — 2018 учебном году количество воспитанников школы превысило 1300 человек. Учреждение ведет подготовку по четырем видам спорта: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, спортивная акробатика и акробатический рок-н-ролл. С детьми работает 51 тренер.

  •  © orel-region.ru

  •  © orel-region.ru

  •  © orel-region.ru

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !

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спортивные объекты, реконструкция
  • Нет аватара termometrix
    01.05.1817:23:34

    Стадион Динамо им. Льва Яшина

    •  © c1.staticflickr.com

    •  © c1.staticflickr.com

    Ночью

    •  © c1.staticflickr.com

    27.04

    •  © c1.staticflickr.com

    Отредактировано: termometrix~17:25 01.05.18
    #1031735
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