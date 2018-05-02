Новые объекты Центра боевой подготовки Сухопутных войск

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство штаба, учебно-тренировочного комплекса, здания для размещения персонала и КПП. Общий строительный объем объектов составил более 200 000 кубических метров. Центр боевой подготовки Сухопутных войск расположен в поселке Мулино Нижегородской области. Объект предназначен для обучения личного состава различных родов войск.

В здании штаба оборудованы: музей, кабинеты руководства, актовый зал на 300 мест, помещения для инструкторов. Штаб рассчитан на размещение 489 человек.

Учебно-тренировочный комплекс предназначен для подготовки командиров, наводчиков и механиков. Здание состоит из административного блока и трех ангаров с тренажерами. Подготовка военнослужащих с помощью виртуального моделирования боевой реальности, осуществляется при помощи 74 статических и динамических тренажеров общевойсковых подразделений, связи и управления, систем артиллерии и ПВО.

Все построенные объекты укомплектованы индивидуальными тепловыми пунктами, системами вентиляции и кондиционирования, что позволяет поддерживать в помещениях комфортные параметры микроклимата. Военные строители выполнили весь комплекс противопожарных мероприятий: установлена автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, система дымоудаления, смонтирован внутренний и наружный пожарным водопровод.

«Работа по строительству новых объектов Центра боевой подготовки Сухопутных войск очень интересна и вместе с тем ответственна — это необычные технологические решения, повышенные требования к качеству и срокам выполнения работ. В настоящее время нами уже получено заключение о соответствии штаба, учебно-тренировочного комплекса, здания персонала (подрядчика), а также контрольно-пропускного пункта. ГВСУ по специальным объектам продолжает строительство в Центре боевой подготовки Сухопутных войск энергоцентра, водозаборного узла, водо-насосной станции, а также комплекса очистных сооружений для очистки и обеззараживания сточных вод. Особое внимание уделяется ходу строительно-монтажных работ на таком важном социальном объекте как столовая, которая будет укомплектована современным оборудованием для приготовления полного рациона бойца. Строящееся здание столовой на 265 посадочных, а плановая производительность (кол-во посетителей в смену) — 835 посадочных мест», — сообщил инженер по техническому надзору ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» Дмитрий Спиридонов.

333-й Центр боевой подготовки Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и береговых войск Военно- морского флота Западного военного округа (ЦБП ЗВО) — новая учебно-тренировочная база Министерства обороны России на Гороховецком артиллерийском научно-испытательном опытном полигоне (пос. Мулино, Нижегородская область).Новый центр площадью 500 кв. км был спроектирован как один из самых современных в мире и крупнейший в Европе, он рассчитан на подготовку 30 тыс. военнослужащих в год. В состав 333-го ЦБП входит штаб руководства, два военных городка, классы автоматизированного обучения, тренажерная система, полевой лагерь, несколько учебно- тактических полей для обучения бою в населенном пункте, танковый огневой городок и административная зона.По данным газеты «Красная звезда», техническое оснащение 333-го ЦБП позволяет проводить все мероприятия боевой подготовки усиленных мотострелковых бригад, соединений ВДВ и береговых войск ВМФ. В центре установлено более 150 тренажеров, на которых одновременно могут выполнять боевые задачи до 700 военнослужащих — автоматчиков, пулеметчиков, гранатометчиков, экипажей боевых машин, артиллеристов, зенитчиков и др. Все тренажеры центра объединены в виртуальное пространство, что позволяет проводить тактические учения в единой среде, в том числе с имитацией действий двух батальонов против смоделированного противника.