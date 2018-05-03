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Фотофакты

Буксировка ПЭБ «Академик Ломоносов»

  •  © Фото из открытых источников

28 апреля началась буксировка плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» проекта 20870 из Санкт-Петербурга в Мурманск. Буксировку выполняет морской буксир «Умка» в сопровождении спасательных судов «Ясный» и «Спасатель Карев». За 5 суток «Академик Ломоносов» прошёл более 1000 км и сейчас находится между южной оконечностью Швеции и островом Борнхольм (Дания).

В ближайшие дни буксировка ПЭБ «Академик Ломоносов» будет осуществляться через Балтийские проливы в зоне интенсивного гражданского судоходства, что потребует повышенного внимания экипажей наших судов.

«Академик Ломоносов», буксир «Умка» и спасатель «Ясный», вдали видна шхуна «Юный Балтиец»:

  •  © Фото из открытых источников

Фото И.В. Бородулина с сайта fleetphoto.ru и с сайта pikabu.ru

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Санкт-Петербург, Балтийский завод, ПАТЭС, 20870, Академик Ломоносов
  • SergeySeverny SergeySeverny
    03.05.1810:34:38

    хорошо смотрятся…эта группа с полосатым ПЭБ    

    #1032078
  • Katamaran Katamaran
    03.05.1812:07:55

    •  © muzotkrytka.net

    #1032115
    • A_SEVER A_SEVER
      03.05.1812:13:05

      ПЭБ «Академик Ломоносов» всего лишь переходит из одного города в другой.    

      А мишка в 80-м улетал навсегда.    

      #1032118
      • Katamaran Katamaran
        03.05.1812:16:45

        И то и другое событие вызывают у меня одинаковую гамму чувств.

        #1032121
  • Нет аватара termometrix
    03.05.1812:16:27

    в зоне интенсивного гражданского судоходства

    Надо интенсивно и осторожно коммуницировать с коллегами иностранных судов.

    #1032120
    • A_SEVER A_SEVER
      03.05.1813:04:13

      Надо интенсивно и осторожно коммуницировать с коллегами
      Сейчас наши суда сопровождает катер Береговой охраны Швеции, который не пускает к «Академику Ломоносову» судно Гринписа «BELUGA II» под флагом Германии:

      •  © Фото из открытых источников

      #1032130
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