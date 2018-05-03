Буксировка ПЭБ «Академик Ломоносов»
28 апреля началась буксировка плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» проекта 20870 из Санкт-Петербурга в Мурманск. Буксировку выполняет морской буксир «Умка» в сопровождении спасательных судов «Ясный» и «Спасатель Карев». За 5 суток «Академик Ломоносов» прошёл более 1000 км и сейчас находится между южной оконечностью Швеции и островом Борнхольм (Дания).
В ближайшие дни буксировка ПЭБ «Академик Ломоносов» будет осуществляться через Балтийские проливы в зоне интенсивного гражданского судоходства, что потребует повышенного внимания экипажей наших судов.
«Академик Ломоносов», буксир «Умка» и спасатель «Ясный», вдали видна шхуна «Юный Балтиец»:
Фото И.В. Бородулина с сайта fleetphoto.ru и с сайта pikabu.ru
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03.05.1813:04:13 Сейчас наши суда сопровождает катер Береговой охраны Швеции, который не пускает к «Академику Ломоносову» судно Гринписа «BELUGA II» под флагом Германии: