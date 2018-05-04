Танкер «Балт Флот 19» проекта RST27M передан заказчику

Завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) завершил строительство танкера-химовоза проекта RST27М — «Балт Флот 19» для компании «БФ Танкер». 3 мая состоялась передача судна заказчику.





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Танкер-химовоз «Балт Флот 19» спущен на воду в декабре прошлого года. В январе — марте 2018 года были проведены швартовные испытания и выполнены отделочные работы на судне, а с открытием навигации прошли ходовые испытания танкера на Чебоксарском водохранилище р. Волга.

Передача химовоза заказчику состоялась в соответствии с контрактом на строительство серии танкеров проекта RST27M. «Балт Флот 19» стал четвертым из пяти танкеров-химовозов, переданных компании «БФ Танкер» в течение последних 6 месяцев. Порт приписки судна — «Большой порт Санкт-Петербург».

Согласно контракту, подписанному в конце 2016 года между компанией «БФ Танкер», «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК) и заводом «Красное Сормово», заказчик в 2017-2018 годах должен получить от сормовичей пять новых танкеров-химовозов проекта RST27М.

Пятый танкер «Балт Флот 20», спущенный на воду в феврале 2018 года, уже прошёл швартовные и ходовые испытания и будет передан заказчику в ближайшее время.

Танкеры-химовозы проекта RST27М — это суда усовершенствованного проекта RST27, предназначенные для перевозки как нефтепродуктов и пищевых масел, так и вредных химических веществ наливом. По сравнению с исходным проектом, их грузоподъемность увеличена более чем на 800 тонн, в шести танках есть возможность перевозить до трех сортов груза за один рейс.