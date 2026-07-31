На заводе ОСК «Красное Сормово» состоялась торжественная церемония спуска на воду сухогруза проекта RSD59. Серийное строительство сухогрузов класса «река-море» ведется нижегородской верфью для обновления отечественного грузового гражданского флота.

Суда проекта RSD59 относятся к классу «Волго-Дон макс» и имеют максимально возможные для Волго-Донского судоходного канала габариты, что обеспечивает оптимальное использование грузоподъемности при соблюдении ограничений внутренних водных путей.

Сухогруз предназначен для перевозки широкого номенклатурного ряда грузов: генеральных и навалочных (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В». Универсальность грузовых характеристик обеспечивает гибкость эксплуатации и позволяет судну эффективно работать на различных направлениях, в том числе в составе смешанных логистических цепочек.

После спуска на воду судно будет достраиваться на воде, после чего отправится на ходовые испытания для проверки всех систем, механизмов и пропульсивного комплекса в реальных условиях эксплуатации.

Суда проекта RSD59 составляют основу современных грузоперевозок на внутренних водных путях и в морских районах России.

Технические характеристики проекта RSD59:

· длина — 140,88 м;

· ширина — 16,98 м;

· высота борта — 6 м;

· дедвейт река/море — 5128/7535 т;

· объем грузовых трюмов — 11292 м;

· количество трюмов — 2;

· осадка река/море — 3,6/4,53 м;

· автономность, сутки — 20/12;

· класс судна — КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG (bulk, pack)