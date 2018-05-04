Томское биомороженое появилось в крупнейшей сети аптек Киргизии

Томский производитель биомороженого «Десант здоровья» (ООО «Фермент») поставило полную линейку продукции в крупнейшую аптечную сеть Киргизии — «Айболит».





© Фото из открытых источников

Мороженое «Рожок Десант Здоровья», «Укрепляйка», «Biofly фитнесс», «Biofly Горький шоколад», «Biofly натуральная ваниль» «Biofly +Сибирская клетчатка», «Семейный актив», «Семейный актив Горький шоколад», «Бифилак Форте», «Бифилак Форте Горький шоколад» уже есть в продаже в аптеках «Айболит».

По словам исполнительного директора ООО «Фермент» Риммы Гордовой самыми популярными видами биомороженого у жителей Бишкека стали «Укрепляйка» и «Biofly Горький шоколад без сахара».





© Фото из открытых источников

Сегодня компания «Фермент» поставляет продукцию во все регионы России, при поддержке Томской торгово-промышленной палаты (центр поддержки экспорта) вышла на рынки стран ЕАЭС (Казахстан, Белоруссию, Киргизия).

Для справки.

Пробиотическое биомороженое «Десант Здоровья» — инновационный диетический (лечебно-профилактический) продукт, производится по уникальной технологии, которая прошла экспертизу НИИ питания РАМН. В одном грамме продукта содержится не менее 1 млн. бифидо- и лактобактерий, клинические испытания показывают, что биомороженое нормализует качественный и количественый состав микрофлоры в организме человека. Биомороженое производится из натурального сливочного масла и молока, содержит жирорастворимые витамины A, D, E, K и 20 жирных кислот, обладает доказанным профилактическим эффектом, рекомендовано в качестве диетического профилактического питания в детских садах, школах и санаториях.

В меню детских садов Томска, Омска, Новосибирска и других российских городов действуют специальные «вкусные» программы оздоровления детей с использованием мороженого «Десант здоровья».

«Мы изучали влияние курсового приема биомороженого «Десант здоровья"®. В рамках исследования его ежедневно давали на десерт малышам в детских садах Томска. Результаты нас впечатлили. Биомороженое действительно нормализует обмен веществ, укрепляет иммунитет, восстанавливает полезную микрофлору кишечника. Продукт очень хороший и эффективный. Мы рекомендуем его для повседневного питания с целью профилактики и оздоровления» — Юлия Самойлова, доктор медицинских наук, руководитель Центра клинических исследований СибГМУ.