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Фотофакты

СПК «Валдай 45Р» на ходовых испытаниях

  •  © Фото с сайта portnews.ru

Головное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» проекта 23180 на ходовых испытаниях.

Максимальная скорость СПК во время испытаний составила 74 км/ч, что на 9 км выше проектной.

  •  © Фото с сайта portnews.ru

Судно с заводским № 501 было построено ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» и спущено на воду 28 сентября прошлого года.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 21.4 т.

Главные размерения: длина — 21.3 м, ширина — 5.2 м, осадка — 1.1 м.

Максимальная скорость хода: 65 км/ч

Дальность плавания: 400 км

Пассажировместимость: 45 человек

Экипаж: 2 человека

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http://portnews.ru/news/257651/

Нижний Новгород, ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева, СПК, 23180, Валдай 45Р
  • Нет аватара Иван Кутузов
    04.05.1817:02:42

    Интересно, а почему корабли береговой охраны не делают на подводных крыльях?

    На 65 узлах, наверное, браконьеров проще было бы ловить?

    #1032513
    • Ил ПБ Ил ПБ
      04.05.1817:27:14

      IMHO Подводные крылья значительно увеличивают осадку, и с мореходностью неоднозначно.

      #1032527
    • A_SEVER A_SEVER
      04.05.1817:27:43

      почему корабли береговой охраны не делают на подводных крыльях?
      У СПК скорость 35 узлов (65 км/ч), у пограничных катеров-перехватчиков 52 узла.

      #1032528
      • Нет аватара foxkeys
        04.05.1817:57:44

        У СПК скорость 35 узлов (65 км/ч), у пограничных катеров-перехватчиков 52 узла.

        В статье первоначально было 65 узлов/час (я еще удивился и полез искать данные по советским Кометам и Ракетам, потому как 120км/ч это овердофига…)

        Сейчас текст поправлен.

        Отредактировано: foxkeys~17:57 04.05.18
        #1032541
  • юрич юрич
    04.05.1818:26:07

    вот еще бы двигателя на них отечественные начали делать…

    МАN, наверное, хороший движок, но сча опять начнут санкции-фиганции…

    да и стоимость дешевле стала бы.

    #1032553
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