СПК «Валдай 45Р» на ходовых испытаниях
Головное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» проекта 23180 на ходовых испытаниях.
Максимальная скорость СПК во время испытаний составила 74 км/ч, что на 9 км выше проектной.
Судно с заводским № 501 было построено ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» и спущено на воду 28 сентября прошлого года.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 21.4 т.
Главные размерения: длина — 21.3 м, ширина — 5.2 м, осадка — 1.1 м.
Максимальная скорость хода: 65 км/ч
Дальность плавания: 400 км
Пассажировместимость: 45 человек
Экипаж: 2 человека
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04.05.1817:27:43 У СПК скорость 35 узлов (65 км/ч), у пограничных катеров-перехватчиков 52 узла.
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