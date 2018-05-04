СПК «Валдай 45Р» на ходовых испытаниях

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Головное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» проекта 23180 на ходовых испытаниях.

Максимальная скорость СПК во время испытаний составила 74 км/ч, что на 9 км выше проектной.





© Фото с сайта portnews.ru

Судно с заводским № 501 было построено ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» и спущено на воду 28 сентября прошлого года.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 21.4 т.

Главные размерения: длина — 21.3 м, ширина — 5.2 м, осадка — 1.1 м.

Максимальная скорость хода: 65 км/ч

Дальность плавания: 400 км

Пассажировместимость: 45 человек

Экипаж: 2 человека