Академия единоборств открыта в Свердловской области

В Екатеринбурге открылась Академия единоборств — это проект «Русской медной компании» (РМК), который стал первым спортивным объектом в Свердловской области, полностью ориентированным на развитие единоборств. В шестиэтажном здании площадью 7200 квадратных метров разместились секции по 12 направлениям: бокс, MMA, тайский бокс, кикбоксинг, карате киосики, карате кекусинкай, дзюдо, греко-римская борьба, джиу-джитсу, гэпплинг, силовой экстрим, кроссфит. Одновременно академия сможет принять до 130 спортсменов.



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© images.aif.ru

На первом этаже располагаются зоны ресепшена, гардероба и спортивного бара, а также тренажерный зал, оборудованный современным спортивным инвентарем.



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© images.aif.ru

Второй этаж адаптирован под зоны бокса, кроссфита, силового экстрима и готовый профессиональный боксерский ринг. В ближайшее время здесь возведут еще два ринга.



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© images.aif.ru

На третьем этаже — зоны греко-римской борьбы, дзюдо, каратэ, а также зона восстановительной медицины, куда входит кабинет врача, сауна, массажный кабинет и ванна со льдом, где спортсмены после боя смогут быстрее восстановить свою физическую форму.

На четвертом этаже — зоны ММА, тайского бокса, кикбоксинга, джиу-джитсу и грепплинга. На 5-6 этажах расположена «Арена РМК» вместимостью до 400 человек, где будут проходить соревнования, в том числе професиональные бои, мастер-классы, взвешивания и т. д.

Кроме прочего, Академия единоборств РМК станет базой для тренировок боксеров и бойцов профессиональной команды RCC Boxing Promotions, которые, в свою очередь, собственным примером будут мотивировать юных спортсменов.