Производство грузинского сыра «Сулугуни» запустили в Воронежской области

В ассортименте сыров компании Молвест появилась новинка — один из самых популярных сортов мягкого сыра — сулугуни.

Запуск нового продукта — ответ на запрос рынка, который нуждается в качественных сырах российского производства.

«Сулугуни от „Молвест“ изготавливается по ГОСТу, из молока с собственных ферм, расположенных в Воронежской области, — рассказала руководитель проекта Наталья Журавлёва — На производство 1 кг сыра идет 10 литров отборного молока. Для удобства употребления мы выбрали оптимальную фасовку — 300 г. Сулугуни имеет чистый кисломолочный, умеренно соленый вкус, плотную, слоистую, эластичную консистенцию. Состав продукта полностью натуральный — молоко, соль, сычужный фермент и закваска».

«Этот сыр по качеству необыкновенно хорош, — поделился впечатлениями после дегустации владелец итальянской компании Amico Mio Эразимо Диджео. — Часть моего бизнеса — производство молочных продуктов и, поверьте, я знаю, о чем говорю. А еще мне очень понравились глазированные сырки „Вкуснотеево“, я готов прямо сейчас обсуждать условия поставки этих продуктов в Италию!»