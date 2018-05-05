Добычу олова в Хабаровском крае начали раньше сроков

Предприятие «Русолово» с 20 апреля 2018 года перевело в штатный режим работы обогатительные фабрики оловянного дивизиона. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» генеральный директор предприятия Евгений Колесов, это очень значимое событие, так рано сезон переработки еще не начинался.

— До официального запуска фабрики «крутились» в тестовом режиме, одновременно решался вопрос оборотной воды, без которой технологический процесс невозможен, — отметил Евгений Колесов. — Запуск Солнечной обогатительной фабрики осложнился проблемами с перемерзшим водоводом, на Правоурмийском идет обкатка смонтированной новой стержневой мельницы.

Усилия коллективов ОАО «Оловянная рудная компания» и ООО «Правоурмийское» позволили ввести фабрики в работу в кратчайшие сроки. С начала работы выпущено уже 20 тонн оловянного концентрата — хорошее начало для достижения намеченного на 2018 год задания в 1300 тонн.

Напомним, в 2017 году единственная в России горнорудная компания, добывающая олово, на 70% увеличила показатели рекордного 2015 года, выпустив с января по август 511 тонн металла в концентрате. Хабаровский край сейчас является единственным регионом страны, в котором восстанавливается добыча этого ценного и востребованного ресурса.

«Русолово» завершило модернизацию обогатительной фабрики на Правоурмийском месторождении в 2015 году, а годом позднее ввела в эксплуатацию Солнечную обогатительную фабрику. В августе 2017 года восстановлена и модернизирована транспортная схема рудника «Молодёжный» на месторождении «Фестивальное», таким образом, реновация основных производственных объектов завершена.