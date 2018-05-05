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Производство

Добычу олова в Хабаровском крае начали раньше сроков

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Предприятие «Русолово» с 20 апреля 2018 года перевело в штатный режим работы обогатительные фабрики оловянного дивизиона. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» генеральный директор предприятия Евгений Колесов, это очень значимое событие, так рано сезон переработки еще не начинался.

— До официального запуска фабрики «крутились» в тестовом режиме, одновременно решался вопрос оборотной воды, без которой технологический процесс невозможен, — отметил Евгений Колесов. — Запуск Солнечной обогатительной фабрики осложнился проблемами с перемерзшим водоводом, на Правоурмийском идет обкатка смонтированной новой стержневой мельницы.

Усилия коллективов ОАО «Оловянная рудная компания» и ООО «Правоурмийское» позволили ввести фабрики в работу в кратчайшие сроки. С начала работы выпущено уже 20 тонн оловянного концентрата — хорошее начало для достижения намеченного на 2018 год задания в 1300 тонн.

Напомним, в 2017 году единственная в России горнорудная компания, добывающая олово, на 70% увеличила показатели рекордного 2015 года, выпустив с января по август 511 тонн металла в концентрате. Хабаровский край сейчас является единственным регионом страны, в котором восстанавливается добыча этого ценного и востребованного ресурса.

«Русолово» завершило модернизацию обогатительной фабрики на Правоурмийском месторождении в 2015 году, а годом позднее ввела в эксплуатацию Солнечную обогатительную фабрику. В августе 2017 года восстановлена и модернизирована транспортная схема рудника «Молодёжный» на месторождении «Фестивальное», таким образом, реновация основных производственных объектов завершена.

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производство
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    05.05.1816:43:22

    К сожалению, название статьи абсолютно не соответствует реальным событиям:

    1. Добыча олова в Хабаровском крае не прекращалась. Минимум прошли в 2010 году — 150 тонн оловянного концентрата, после этого начался рост добычи.

    2. Обе фабрики (на Правоурмийском месторождении и Солнечном) работали в 2016-17 годах.

    3. Модернизация обеих фабрик продолжается.

    4. Идёт обычный рабочий процесс добычи оловянной руды.

    Просто этот год сезон начали несколько раньше срока. Других событий не было.

    #1032787
    • Константин Курсиков Константин Курсиков
      05.05.1816:56:51

      Так и название статьи -добычу начали раньше срока.

      Не понятно почему не соответствует реалиям?

      В статье так же написано что модернизировали фабрики еще раньше

      а самое главное--хорошее начало для достижения намеченного на 2018 год задания в 1300 тонн.

      #1032788
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        05.05.1817:44:45

        Да у меня претензия даже не к вам, а к журналисту, который писал эту статью.

        К сожалению, он написал статью так сумбурно, что возникает путаница.

        Не сразу понятно, о чём статья? То ли добычу олова в Хабаровском крае восстановили, то ли сезон добычи олова просто раньше начали в этом году.

        Если просто сезон раньше начали, то в чём смысл статьи? Водовод ещё перемёрзший, а сезон уже героически начали.

        Информация об окончании модернизации фабрики на Правоурмийском в 2015 году бессмысленна — наладка фабрики продолжалась в 2017 году, а сейчас там начинают масштабную модернизацию всего ГОКа, в том числе и фабрики.

        Солнечную фабрику якобы ввели в эксплуатацию ещё в 2016 году, потом в 2017 году и добыча так и не начата. Тоже непонятно почему.

        Информации о добыче в 2017 году 511 тонн тоже неточна. Добыли в прошлом году более 1000 тонн, то есть в 2 раза больше.

        #1032796
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