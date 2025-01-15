Двухпутное движение открыли на БАМе на западе Хабаровского края

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В Хабаровском крае компания «Бамстроймеханизация», входящая в дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя, расширила подходы к узловой станции Байкало-Амурской магистрали — Новому Ургалу. На модернизированных участках Буреинск — Новый Ургал и Чемчуко — Мугуле открыто двухпутное движение поездов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Специалисты подготовили земляное полотно для укладки 10 километров второго пути и переработали более 240 тыс кубометров грунта. На некоторых участках высота насыпи достигает семь метров. Для защиты железной дороги от наводнений возведены противоразмывные бермы (защитные сооружения), а на пересечениях с водными преградами построены два моста и три водопропускные трубы.

Управление движением поездов на этих участках будет осуществляться с помощью цифровой автоматики, разработанной и произведенной компаниями «Нацпроектстроя». Микропроцессорная централизация позволяет дистанционно управлять стрелками и светофорами, а также планировать маршруты поездов. Система обеспечивает защиту от кибератак и выявляет предотказные состояния устройств. Оборудование адаптировано к низким температурам и устойчиво к скачкам напряжения.

Строительство вторых путей на участках с ограниченной пропускной способностью повысит общую пропускную способность линий Тында — Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре.

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