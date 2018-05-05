В Самаре состоялся запуск многоцветной динамической подсветки телебашни ОРТПЦ. Эта подсветка стала подарком жителям в преддверии Чемпионата мира, а также в честь 60-летия Телецентра.

Подсветка телебашни сюжетная. В ходе презентации она отражала триколор, символику ЧМ, радиоволны и даже портрет Юрия Гагарина.

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