В Самаре состоялся запуск многоцветной динамической подсветки телебашни ОРТПЦ
В Самаре состоялся запуск многоцветной динамической подсветки телебашни ОРТПЦ. Эта подсветка стала подарком жителям в преддверии Чемпионата мира, а также в честь 60-летия Телецентра.
Подсветка телебашни сюжетная. В ходе презентации она отражала триколор, символику ЧМ, радиоволны и даже портрет Юрия Гагарина.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Sk7mnspVZz4
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