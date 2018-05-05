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Фотофакты

В Самаре состоялся запуск многоцветной динамической подсветки телебашни ОРТПЦ

  •  © citytraffic.ru

В Самаре состоялся запуск многоцветной динамической подсветки телебашни ОРТПЦ. Эта подсветка стала подарком жителям в преддверии Чемпионата мира, а также в честь 60-летия Телецентра.

Подсветка телебашни сюжетная. В ходе презентации она отражала триколор, символику ЧМ, радиоволны и даже портрет Юрия Гагарина.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Sk7mnspVZz4

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http://www.guberniatv.ru/news/effektnaya_dinamicheskaya_podsvetka_poyavilas_na_bashne_telecentra_v_samare/

Самара, ОРТПЦ
  • Нет аватара kuffa
    05.05.1823:58:31

    Сегодня опубликовали видео по обустройству стадиона Самарского. Злопыхать не хочется. За державу обидно. Ссори за оффтоп.

    •  © image.prntscr.com

    #1032909
    • Нет аватара kuffa
      06.05.1800:09:37

      Глеб Жеглов: «Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением их обезвреживать.

      #1032911
    • Комментарий удален
      • Нет аватара kuffa
        06.05.1800:50:03

        Да ничего, кроме того что эти 5 тысяч квадратов плитки надо снимать и заново перекладывать

        Отредактировано: kuffa~00:57 06.05.18
        #1032915
    • Alex63 Alex63
      06.05.1800:54:28

      Ее, уже переделывают.

      Все в порядке, вот здесь уж точно паниковать не стоит.

      #1032916
      • Нет аватара kuffa
        06.05.1800:59:24

        Ну прекрасно — откуда информация? Это сегодняшнее видео — 6 часов назад опубликовано

        Your text to link here…

        ©Видео с youtube.com

        Отредактировано: kuffa~01:00 06.05.18
        #1032917
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