Новости здравоохранения

После капитального ремонта открылась поликлиника в Правдинске Калининградской области

На эти цели из областного бюджета было направлено 5,7 млн рублей. В ходе капитального ремонта полностью обновлено 29 кабинетов, коридор, холлы, все коммуникации. Также были учтены принципы «бережливого производства», улучшены условия для пребывания в учреждении пациентов с ограниченными возможностями здоровья: перед центральным входом установлены пандус, кнопка вызова персонала для сопровождения. Также в поликлинике появились регистратуры открытого типа — для взрослых и детей, навигация

В Ростове открылось отделение медицинской реабилитации для детей

При консультативно-диагностическом центре «Здоровье» г. Ростова-на-Дону открылось отделение медицинской реабилитации.

Основной задачей отделения станет помощь детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, общесоматическими патологиями.

Новое отделение медицинской реабилитации консультативно-диагностического центра «Здоровье» включает в себя:

— кабинеты невролога, офтальмолога, травматолога-ортопеда и других специалистов, а также кабинет медицинского психолога, логопеда;

— дневной стационар на 25 мест, работающий в две смены;

— семь кабинетов физиотерапии: лазерной терапии, магнитотерапии, электротерапии, ультразвуковой терапии, термотерапии, ударно-волновой терапии, локальной криотерапии, электросна, ингаляторий, галокамера;

— четыре кабинета медицинского массажа, в том числе аппаратного;

— шесть кабинетов лечебной физкультуры, в том числе кабинеты кинезитерапии, механотерапии, Бобат- и Войта-терапии;

— кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики

Завершен ремонт в корпусе травматологического пункта в Химках

Обновленный корпус травматологического пункта в Химках готов к работе, здесь покрасили стены, обновили плитку и заменили освещение, кроме отделения экстренной помощи в травмпункте появится дневной стационар и кабинет вторичного приема. Теперь человек, получивший травму, может находиться под наблюдением у врача травматологического пункта

В Ленинградской области открыт первый детский хоспис

Завершен ремонт гематологического отделения Ярославской областной больницы

Средства на капитальный ремонт были привлечены из внебюджетных источников. В отделении создан изолированный блок с современной системой вентиляции, переоборудован реанимационный зал, отремонтированы палаты, процедурные кабинеты и санузлы, установлена новая мебель. Во всех помещениях заменены окна, двери, инженерные коммуникации.

Амбулатория в селе Мизур Северной Осетии открыта после ремонта





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Всего в поликлинике работают 42 человека. Весь медицинский персонал — сотрудники бывшей амбулатории и Нузальской больницы — обслуживает население в 4,8 тыс человек. В отделении 20 терапевтических коек, из них 10 круглосуточных, 6 дневных и 4 хирургических. На первом этаже — детский кабинет, стоматология, поликлиника и аптека. Учреждение располагает каретами скорой и неотложной медицинской помощи.

Новый врачебный участок открыли в селе Майма республики Алтая





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Новый врачебный участок будет обслуживать 3552 взрослых и 1605 детей, здесь будут работать два участковых терапевта и два педиатра. Предусмотрена процедурная, кабинет физиолечения, прививочный кабинет, служебные помещения, помещения для пациентов. Сметная стоимость строительства составила более 8,8 млн рублей, более 1,67 млн рублей было направлено на приобретение оборудования.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Шыргайта республики Алтая





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Новый ФАП открыли в селе Карасук республики Алтая





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Открыт ФАП в селе Усть-Муны республики Алтая





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В Алтайском крае начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Дубровино





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Дубровинский ФАП оснащен новым медицинским оборудованием. На его покупку выделили 400 тысяч рублей из краевого бюджета. В учреждении установили новую медицинскую мебель, гинекологическое кресло, сухожаровой шкаф, пеленальный столик, фармацевтические шкафы для хранения медикаментов. В арсенале нового пункта появились новый электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, весы для детей, кислородный ингалятор, тонометр, экспресс-анализаторы уровня холестерина и сахара в крови. Полностью оборудованы санитарная комната, санузел и душевая

В Алтайском крае открыли еще два фельдшерско-акушерских пункта

ФАПы в селах Локтевского и Третьяковского районов полностью готовы для оказания первичной медико-санитарной помощи населению. В них созданы условия и для врачебного педиатрического, и для терапевтического приема жителей

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