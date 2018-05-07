БПК «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц» выступили в дальний поход



БПК "Адмирал Трибуц"

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В понедельник, 7 мая, большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц» покинули Владивосток для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанского регионе. Как уточнили в пресс-службе Тихоокеанского флота, дальний морской поход продлится более двух месяцев.

Боевые корабли сопровождает средний морской танкер «Печенга». На переходе морем экипажи БПК отработают задачи по совместному маневрированию, организации связи, противовоздушной и противолодочной обороне. Кроме того, вертолеты Ка-27 выполнят взлеты и посадки на палубы кораблей, проведут тренировки по поиску и спасению на море.

В пресс-службе Тихоокеанского флота рассказали, что во время дальнего плавания в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных Сил РФ отряд ТОФ зайдет в ряд иностранных портов. Планируется, что корабли задействуют в активной фазе двустороннего российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие-2018».

«Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц» — большие противолодочные корабли проекта 1155 «Фрегат». При полном водоизмещении 7480 тонн и длине 163 метра эти корабли развивают скорость до 29,5 узла. На вооружении каждого находятся восемь пусковых установок ЗРК «Кинжал» (64 ракеты), две четырехконтейнерные установки ракето-торпед «Раструб», реактивные бомбометные установки РБУ-6000, а также артиллерийские установки АК-100 и АК-630М.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/k3ei0Gqw554