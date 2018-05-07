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Фотофакты

Первые фотографии специально разработанного автомобиля представительского класса

  •  © im1.kommersant.ru

Первые фотографии специально разработанного автомобиля представительского класса для поездок Президента Российской Федерации.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

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проект Кортеж
  • Нет аватара kostya251189
    07.05.1812:08:52

    Мощная машина получилась! Красиво выглядит! А сколько было сомнений: поедет или не поедет! Но все получилось классно!!!

    Длина лимузина — 6840 мм, это самый большой президентский автомобиль в мире!

    Отредактировано: kostya251189~13:29 07.05.18
    #1033294
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      07.05.1813:17:44

      Ну и сама инаугурация:

      Путин 2018

      ©Видео с youtube.com

      #1033321
      • Vsemoguchij Vsemoguchij
        07.05.1813:31:30

        НУ и видео с кортежем:

        Путин-2018

        ©Видео с youtube.com

        #1033328
        • Макс Южный
          07.05.1813:47:09

          Замечательно, но, надеюсь, следующая версия будет иметь более запоминающуюся внешность. Сейчас же кому ни покажи, люди будут думать, что это английская машина вроде «Роллс-Ройса» или «Бентли». Для следующей недели нужно найти такую черту внешности, которая бы сразу, с первого взгляда давала понять, что это именно российская машина задача непростая, но выполнимая.

          #1033343
        • Комментарий удален
  • Нет аватара alex_uns
    07.05.1812:09:25

       

    #1033295
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    07.05.1812:11:08

    смотрю введение в должность… шикаааарная тачка!!! хочу!!!

    не президентский лимузин, конечно, а седан

    Отредактировано: Андрей Валерьев~12:18 07.05.18
    #1033296
  • Алексей Ларин Алексей Ларин
    07.05.1812:23:41

    а есть название у автомобиля ?блин ,а ведь могут когда захотят

    #1033299
    • Нет аватара Захарка
      07.05.1812:58:47

      Акрус, помоему

      #1033315
    • Gruk Gruk
      07.05.1813:06:42

      То, что я услышал со слов Дмитрия Щугорева, сразу после окончания инаугурации, названия — - Сенат лимузин (президентский), Сенат (седан), Арсенал (минивэн), Комендант (внедорожник)… по названию Башен Московского Кремля!

      Отредактировано: Gruk~14:00 07.05.18
      #1033317
  • Нет аватара Захарка
    07.05.1812:25:44

    Ну и че — ведь клёвая же тачка получилась, не минимум, че у нас народ так вопил. Видимо, завидно.

    #1033300
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      07.05.1812:34:34

      Да у нас народ вопит по привычке, таких надо фактами, фактами…

      и всё равно вопить будут       , повылезают специалисты: «списали с роллс-ройса, нет с ауди, порша и прочих мерседесов»… «Да там ничего русского нет, а если есть то развалится»… знаем проходили!   

      Они уже родились такими и наша задача (и сайта СУН) их перевоспитать!   

      Отредактировано: Vsemoguchij~12:35 07.05.18
      #1033305
  • Нет аватара evgen0911
    07.05.1812:34:11

    Красавец!!!

    #1033303
  • Нет аватара VMichael
    07.05.1812:34:22

    Порадовало, что номер на лимузине не понтовый, а обычный. Может что-то стало меняться к лучшему в этом мире символов?

    #1033304
    • igorborisov Борисов igorborisov Борисов
      07.05.1812:51:22

      Ну не то чтобы совсем обычный, 77 региона сейчас уже, насколько я знаю, свободно не получишь, но в целом да — не АМР. А цифры при такой машине — малозначащая деталь. )))

      #1033311
  • Е.Юрий Е.Юрий
    07.05.1812:47:13

       Ну, словами Гагарина, Поехали!

    #1033309
  • Алексей Ларин Алексей Ларин
    07.05.1813:12:28

    а много ли в мерседесе немецкого ,или в роллс -ройсе британского,или в форде американского

    #1033320
  • Наталья Аникина
    07.05.1813:20:26

    А мне морда не очень понравилась    . Мне кажется, решетка ниже номера лишняя. А так молодцы, не по рангу Темнейшему на чужой машине ездить    

    #1033323
  • lexat7 lexat7
    07.05.1813:29:28

    Красивая машинка получилась!    

    #1033326
  • Нет аватара termometrix
    07.05.1813:38:27

    Где герб России на капоте?

    #1033336
  • Комментарий удален
  • CryNet CryNet
    07.05.1813:45:33

    Машинка супер    

    Поздравляю В.В.П. со вступлением в должность    

    #1033342
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