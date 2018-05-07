«Атомэнергомаш» расширяет линейку продукции литейного производства

Дочернее общество АО «АЭМ-технологии» ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» осваивает производство опорных стаканов системы предварительного натяжения бетона защитной оболочки (СПЗО) реакторного отделения АЭС.

Первой станцией, на которой будут применены стаканы СПЗО, станет Курская АЭС. Литейный завод уже изготовил пилотную серию для подтверждения технологии изготовления отливки и качества продукции, получил положительный результат. Сейчас на заводе проводится подготовка производства, идёт согласование планов качества с контролирующими организациями. С учетом «дорожной карты» строительства АЭС, данное изделие должно стать для литейного завода серийным.

Данное продуктовое направление «Литейному заводу «Петрозаводскмаш» открывает новые рынки изготовления современных строительных конструкций, использующих системы предварительного натяжения бетона при возведении мостов, виадуков и других высоконагруженных бетонных конструкций, где требуется применение СПЗО.