Т8 представил новый высокоскоростной 400G-блок

«Т8» продемонстрировала в действии свою новую разработку — высокоскоростной блок 400G, работающий на одной несущей длине волны. Презентация состоялась на стенде компании в дни работы выставки «Связь-2018». Разработка была продемонстрирована руководителю Федерального агентства связи Олегу Духовницкому.

Высокоскоростной мукспондер 400 Гбит/с (система, выполняющая временное мультиплексирование низкоскоростного сигнала в высокоскоростную несущую) уже давно есть в линейке DWDM-платформы «Волга». Но новый блок имеет существенное отличие — передача сигнала осуществляется по одной несущей длине волны, тогда как предыдущая модель использует две несущих. Обновленный блок позволяет в два раза больше уплотнить передачу данных в оптическом волокне, а значит, снизить стоимость передачи трафика в сетях операторов связи и дата-центров.

Демонстрация данного блока показала, что в направлении разработок магистральных DWDM-систем Россия не отстает от ведущих иностранных производителей, а часть из них даже оставляет позади. Только некоторые вендоры в настоящий момент имеют в своих линейках 400 Гбит/с блоки на одной длине волны.

«Мы рады, что такой серьезный прорыв смогли сделать традиционно к 9 Мая, — говорит генеральный директор ООО „Т8“ Владимир Трещиков. — Так получалось, что мы не раз завершали и демонстрировали ведущие разработки как раз к этой важной дате. Мировая гонка по снижению стоимости передачи трафика продолжается, и очень здорово, что наша компания занимает в ней далеко не последнее место. Хочу отметить, что предыдущее поколение высокоскоростных блоков 400 Гбит/с уже активно эксплуатируется на сети одного крупного дата-центра».

Платформа «Волга» — российская телекоммуникационная система спектрального уплотнения, предназначенная для организации каналов передачи данных в оптических линиях связи. Платформа поддерживает организацию как высокоскоростных каналов связи до 400 Гбит/с, так и низкоскоростных до 155 Мбит/с, и может быть использована не только у операторов связи, но и в дата-центрах. Платформа имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Статус выдается и ежегодно подтверждается Министерством промышленности и торговли РФ. Разработка и производство платформы и блоков находится в Москве.