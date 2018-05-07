Танкер «Балт Флот 20» проекта RST27M передан заказчику

Завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) завершил строительство танкера-химовоза проекта RST27М — «Балт Флот 20» для компании «БФ Танкер». 7 мая состоялась передача судна заказчику. Передачей заказчику данного танкера-химовоза завод завершил контракт на строительство пяти танкеров проекта RST27М.

Танкер-химовоз «Балт Флот 20» спущен на воду в феврале 2018 года. В январе — марте 2018 года судно одновременно с танкером того же проекта «Балт Флот 19» прошло сначала швартовные, а с открытием навигации — ходовые испытания на Чебоксарском водохранилище реки Волги.

Передача судна заказчику состоялась в контрактные сроки. «Балт Флот 20» стал пятым и завершающим серию химовозом, построенным для компании «БФ Танкер». Порт приписки судна — «Большой порт Санкт-Петербург».

Танкеры-химовозы проекта RST27М — это суда усовершенствованного проекта RST27, предназначенные для перевозки как нефтепродуктов и пищевых масел, так и вредных химических веществ наливом. По сравнению с исходным проектом, их грузоподъемность увеличена более чем на 800 тонн, в шести танках есть возможность перевозить до трех сортов груза за один рейс.

Характеристики судна

Самоходное наливное однопалубное судно с шестью грузовыми танками, двумя главными двигателями, с двумя винто-рулевыми колонками (винты фиксированного шага), смешанного «река-море» плавания, дедвейтом около 5342 т / 7871 т (река / море) класса «Волго-Дон макс».

Длина судна -140,85 м; ширина -16,86 м; осадка 3,6 м в реке и 4,6 м в море.

Класс судна: КМ (*) Ice1 [1] R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker/Chemical tanker type 2 (ESP).

Разработчиком проекта является Морское Инженерное бюро. Рабочее проектирование выполнено Волго-Каспийским ПКБ.