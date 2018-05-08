Строительство ледокола «Виктор Черномырдин»
Внимание! Опубликован фоторепортаж о спуске «МРК «Шквал»!
Линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (ЛК-25).
Заложен в Санкт-Петербурге 10 октября 2012 года, спущен на воду 30 декабря 2016 года.
1 сентября 2017 года ледокол перевели с «Балтийского завода» на «Адмиралтейские верфи».
Технические характеристики:
Водоизмещение: первоначально — 22258 т, после корректировки проекта — 19070 т.
Главные размерения: длина — 146.8 м, ширина — 29 м, осадка — 9.5 м.
Максимальная скорость хода: 17 узлов
Мощность: 25 МВт
Лёдопроходимость: 2 м.
Автономность: 60 суток
Экипаж: 38 человек
На корабле имеются 2 взлётно-посадочные площадки для приёма вертолётов.
Фото автора, 5 мая 2018 года.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
08.05.1808:39:49
08.05.1811:11:52
08.05.1808:40:07
08.05.1809:23:46
08.05.1809:33:49
08.05.1809:47:38
08.05.1809:53:46
08.05.1809:58:14
08.05.1810:05:45
08.05.1810:13:21 Могло быть так:
08.05.1809:57:33 С финансированием. Вторую пару ДЭПЛ будут закладывать только в следующем году.
08.05.1810:04:06
08.05.1810:16:55
08.05.1810:45:58
08.05.1811:12:32 Моё последнее фото можно открыть в большом формате и всё внимательно рассмотреть.
08.05.1813:04:42
08.05.1813:12:39
08.05.1813:13:29 Его в следующем году сдадут заказчику.