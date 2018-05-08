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Фотофакты

Строительство ледокола «Виктор Черномырдин»

Внимание! Опубликован фоторепортаж о спуске «МРК «Шквал»!

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (ЛК-25).

Заложен в Санкт-Петербурге 10 октября 2012 года, спущен на воду 30 декабря 2016 года.

1 сентября 2017 года ледокол перевели с «Балтийского завода» на «Адмиралтейские верфи».

Технические характеристики:

Водоизмещение: первоначально — 22258 т, после корректировки проекта — 19070 т.

Главные размерения: длина — 146.8 м, ширина — 29 м, осадка — 9.5 м.

Максимальная скорость хода: 17 узлов

Мощность: 25 МВт

Лёдопроходимость: 2 м.

Автономность: 60 суток

Экипаж: 38 человек

На корабле имеются 2 взлётно-посадочные площадки для приёма вертолётов.

Фото автора, 5 мая 2018 года.

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Санкт-Петербург, Адмиралтейские верфи, Балтийский завод, ледокол, 22600
  • Нет аватара kostya251189
    08.05.1808:39:49

    Здесь вам не тут!

    Отредактировано: kostya251189~11:14 08.05.18
    #1033711
  • A_SEVER A_SEVER
    08.05.1808:40:07

    Декабрь 2016 года:

    •  © Фото из открытых источников

    Сентябрь 2017 года:

    •  © Фото из открытых источников

    Ноябрь 2017 года:

    •  © Фото из открытых источников

    Май 2018 года:

    •  © Фото из открытых источников

    #1033712
    • Нет аватара kostya251189
      08.05.1809:23:46

      Ну ЛАО всегда умело хорошо работать, тут к ним как раз претензий нет никаких.

      Кстати, а скоро будет спуск двух Варшавянок для КТОФа?

      #1033719
      • A_SEVER A_SEVER
        08.05.1809:33:49

        скоро будет спуск двух Варшавянок для КТОФа?

        Б-274 «Петропавловск-Камчатский» должны спустить в 2019, а Б-603 «Волхов» — в 2020.

        #1033722
        • Нет аватара kostya251189
          08.05.1809:47:38

          Б-274 «Петропавловск-Камчатский» должны спустить в 2019, а Б-603 «Волхов» — в 2020.

          а с чем связана такая задержка по спускам? Вроде они и за год спокойной укладывались.

          #1033724
          • Нет аватара Юрген
            08.05.1809:53:46

            С отсутствием дальнейших заказов, ну управятся за год, а дальше что?

            #1033726
            • Нет аватара kostya251189
              08.05.1809:58:14

              заказов у ЛАО нет?

              Хм, вроде они серию из 6 ДЭПЛ строят, им на десяток лет спокойной хватит времени, а там новые Лады (677-ые) подтянутся.

              #1033728
              • Нет аватара Юрген
                08.05.1810:05:45

                На какой десяток, серию начали в 2017, а закончить должны в 2022, это при нынешнем неспешном темпе.

                А про новые «Лады» все пока на уровне слухов, ВНЭУ ведь еще нету.

                #1033730
              • A_SEVER A_SEVER
                08.05.1810:13:21

                они серию из 6 ДЭПЛ строят
                Могло быть так:

                2017 — закладка 1-й пары ДЭПЛ

                2018 — спуск 1-й пары и закладка 2-й пары ДЭПЛ

                2019 — сдача 1-й пары, спуск 2-й пары и закладка 3-й пары ДЭПЛ.

                2020 — сдача 2-й пары и спуск 3-й пары ДЭПЛ

                2021 — сдача 3-й пары ДЭПЛ.

                А если бы 1-ю пару заложили в начале 2017 года, то строительство серии ДЭПЛ для ТОФ можно было бы завершить до конца 2020 года.

                #1033733
          • A_SEVER A_SEVER
            08.05.1809:57:33

            с чем связана такая задержка по спускам?
            С финансированием. Вторую пару ДЭПЛ будут закладывать только в следующем году.

            #1033727
  • Нет аватара alex_uns
    08.05.1810:04:06

    А кто знает, что на строчки на носу судна появляются?

    На каждой следующей фотографии знаков все больше становится?

    #1033729
    • A_SEVER A_SEVER
      08.05.1810:16:55

      А кто знает, что на строчки на носу судна появляются?
      •  © Фото из открытых источников

      #1033734
      • Нет аватара alex_uns
        08.05.1810:45:58

        Андрей) посмотри на 3 фотографии сентябрь, ноябрь и май   

        ///

        Какие-то рабочие записи там.    ой.

        ////

        Ааааа, так это же посадочные места для этих наааклааадок!!! вот в чем смысл!!! так, спасибо))) кажется понял!

           

        Отредактировано: alex_uns~10:57 08.05.18
        #1033747
        • A_SEVER A_SEVER
          08.05.1811:12:32

          так это же посадочные места для этих наааклааадок!
          Моё последнее фото можно открыть в большом формате и всё внимательно рассмотреть.

          #1033759
  • Katamaran Katamaran
    08.05.1813:04:42

    Я так чувствую, место Ломоносова в моем сердце на годы займёт Черномырдин

    #1033780
    • Нет аватара kostya251189
      08.05.1813:12:39

      Как сказал ЧВС: -Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела.   

      Отредактировано: kostya251189~13:13 08.05.18
      #1033785
    • A_SEVER A_SEVER
      08.05.1813:13:29

      место Ломоносова в моем сердце на годы займёт Черномырдин
      Его в следующем году сдадут заказчику.

      #1033786
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