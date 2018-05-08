



© Фото автора (A_SEVER)

Пограничный сторожевой корабль «Безупречный» проекта 22460 «Охотник».

Заложен в Санкт-Петербурге 24 мая 2017 года, спущен на воду 18 апреля 2018 года.





© Фото автора (A_SEVER)

В качестве бонуса — самоходный плавучий кран СПК-53150 проекта 02690:



© Фото автора (A_SEVER)

Фото автора, 5 мая 2018 года.