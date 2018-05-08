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Фотофакты

Пограничный сторожевой корабль «Безупречный»

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Пограничный сторожевой корабль «Безупречный» проекта 22460 «Охотник».

Заложен в Санкт-Петербурге 24 мая 2017 года, спущен на воду 18 апреля 2018 года.

  •  © Фото автора (A_SEVER)

В качестве бонуса — самоходный плавучий кран СПК-53150 проекта 02690:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Фото автора, 5 мая 2018 года.

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Санкт-Петербург, СФ «Алмаз», ПСКР, 22460, Безупречный
  • Нет аватара DFII
    08.05.1810:34:04

    Пока без «Панциря». Не лишним было бы такое ПВО. ИМХО

    ЗЫ: Я не про плавучий кран    

    Отредактировано: DFII~10:36 08.05.18
    #1033742
    • A_SEVER A_SEVER
      08.05.1810:37:48

      Пока без «Панциря».
      Что значит «пока»? На ПСКРах никаких ЗРК нет, и установка их не планируется.

      #1033743
  • lexat7 lexat7
    08.05.1811:06:30

    Молодцы, 11 месяцев и спуск!    

    Осенью, наверное, и передадут уже    

    #1033754
    • A_SEVER A_SEVER
      08.05.1811:08:30

      Осенью, наверное, и передадут уже
      У «Алмаза» всё чётко — весной спуск, осенью сдача!    

      #1033756
  • александр столярчук александр столярчук
    08.05.1813:12:33

    Хороший кораблик.

    #1033784
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