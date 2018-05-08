Пограничный сторожевой корабль «Безупречный»
Пограничный сторожевой корабль «Безупречный» проекта 22460 «Охотник».
Заложен в Санкт-Петербурге 24 мая 2017 года, спущен на воду 18 апреля 2018 года.
В качестве бонуса — самоходный плавучий кран СПК-53150 проекта 02690:
Фото автора, 5 мая 2018 года.
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