«Росэнергоатом» внедрил на Кольской АЭС систему машинного зрения

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Концерн «Росэнергоатом» внедрил на Кольской АЭС систему видеонаблюдения с использованием машинного зрения. Как сообщает пресс-служба станции, это пилотный проект по внедрению единой платформы мониторинга соблюдения правил техники безопасности на АЭС.

Система сможет напоминать работникам станции «о необходимости использовать средства индивидуальной защиты звуковым или световым сигналом», идентифицировать работника по фотобазе, уведомлять диспетчера о нарушении правил техники безопасности.

«Это пилотный проект, технологии абсолютно новые не только для России. Во всем мире их только начинают осваивать. С учетом тех возможностей, которыми мы располагаем на площадке Кольской АЭС, к середине следующего года можно будет уже говорить о промышленной эксплуатации системы», — цитирует пресс-служба станции директора департамента управления ИТ-проектами и интеграцией концерна «Росэнергоатом» Олега Шальнова.

Кольская АЭС является филиалом «Росэнергоатома». Станция находится в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра и вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области.