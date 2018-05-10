«Роснефть» ввела в эксплуатацию 3-ю очередь завода по подготовке газа на проекте Zohr в Египте

НК «Роснефть» совместно с партнерами (Eni — оператор проекта и BP) и египетскими нефтегазовыми компаниями ввела в эксплуатацию третью очередь завода по подготовке газа проекта Zohr, повысив его максимальную мощность до 1,2 млрд куб. футов в сутки. Таким образом, производственные мощности проекта по разработке газового месторождения Zohr в Египте увеличатся в 1,5 раза. Проект реализуется на условиях концессии совместно с итальянской Eni S.p.A (60%) и британской BP (10%).

Запуск третьей очереди завода состоялся всего через две недели после начала работы второй очереди (в рамках которой произошло удвоение мощностей до 800 млн куб. футов в сутки) и через пять месяцев после начала добычи на месторождении Zohr. Предполагается, что к концу 2018 года максимальная мощность месторождения достигнет 2 млрд куб. футов в сутки. Выйти на «полку» добычи в 2,7 млрд куб. футов в сутки планируется к концу 2019 года.