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Судостроение и судоходство

«ЗВЕЗДА» изготовила второй редуктор для патрульного корабля «Павел Державин»

  •  © Фото из открытых источников

ПАО «ЗВЕЗДА» в рамках контракта с ОАО «Коломенский завод» 8 мая отгрузило второй редуктор типа РРД-12000 для строящегося на Зеленодольском судостроительном заводе им. А.М. Горького патрульного корабля «Павел Державин» проекта 22160.

В состав главной энергетической установки корабля входят два дизель-реверс-редукторных агрегата ДРРА6000 производства Коломенского завода с редукторами типа РРД-12000 разработки и производства ПАО «ЗВЕЗДА».

Судовой двухступенчатый двухскоростной реверс-редуктор РРД12000 предназначен для передачи мощности от дизельного двигателя (6000 л.с.) к судовому валопроводу с гребным винтом фиксированного шага в режимах переднего (две скорости) либо заднего хода. В конструкции передачи используются гидравлически управляемые фрикционные многодисковые муфты. Высокую надежность передач обеспечивает применение современных технологий изготовления зубчатых зацеплений и корпусов.

ПАО «ЗВЕЗДА» (Санкт-Петербург) — ведущий российский разработчик и производитель многоцелевых высокооборотных дизельных двигателей типа М-500 и М-50 различного назначения, а также тяжелых редукторных передач мощностью до 40 000 кВт для главных энергетических установок скоростных кораблей ВМФ и гражданских пассажирских судов.

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http://www.zvezda.spb.ru/index.php/novosti/2334-08-05-18-pao-zvezda-otgruzilo-vtoroj-reduktor-dlya-patrulnogo-korablya-proekta-22160

Санкт-Петербург, Звезда, редуктор, 22160, Павел Державин
  • Иван Петров Иван Петров
    10.05.1821:20:09

    интересно, рогачева на воду спустили?хотя в википедии, он уже с 17 года на воде,но слабо верится…

    Отредактировано: Иван Петров~21:27 10.05.18
    #1034440
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