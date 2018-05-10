

«РТ-Химкомпозит» представил разработку в области остекления

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Холдинг «РТ-Химкомпозит» предложил предприятию КАМАЗ, участвующему в поставке электробусов Москве, новейшую разработку в области остекления — материал, созданный для оборонно-промышленного комплекса.

В структуре веса электробуса стекло занимает второе место после металла. За счет применения композита HetGenMLPC™ (Heterogeneous Monolithic Polycarbonate) будет значительно снижен общий вес транспортного средства, а это в свою очередь увеличит пробег на одном заряде и снизит стоимость перевозки на километр пробега.

Стекла, изготовленные с использованием новейшего материала, в два раза прочнее и легче зарубежных аналогов. Важное свойство нового остекления — отсутствие осколков при динамическом ударе, что существенно повышает безопасность водителя и пассажиров. При этом стоимость продукции — в два раза ниже применяемого сегодня триплекса.

Изделия остекления на основе монолитного поликарбоната уже установлены и проходят апробацию в «Вертолетах России» (АО «Камов») и самолетах Объединенной Авиастроительной Корпорации (ПАО «Компания „Сухой“).

"Расширение номенклатуры производства композитного стекла на основе поликарбоната для электробусов соответствует долгосрочной стратегии холдинга по увеличению доли гражданской продукции до 60% к 2020 году», — подчеркнул коммерческий директор ХК АО «РТ-Химкомпозит» Феликс Кухоль.