Добавить статью
Инновации

«РТ-Химкомпозит» представил разработку в области остекления

  • «РТ-Химкомпозит» представил разработку в области остекления
  • «РТ-Химкомпозит» представил разработку в области остекления
  •  © rostec.ru

Холдинг «РТ-Химкомпозит» предложил предприятию КАМАЗ, участвующему в поставке электробусов Москве, новейшую разработку в области остекления — материал, созданный для оборонно-промышленного комплекса.

В структуре веса электробуса стекло занимает второе место после металла. За счет применения композита HetGenMLPC™ (Heterogeneous Monolithic Polycarbonate) будет значительно снижен общий вес транспортного средства, а это в свою очередь увеличит пробег на одном заряде и снизит стоимость перевозки на километр пробега.

Стекла, изготовленные с использованием новейшего материала, в два раза прочнее и легче зарубежных аналогов. Важное свойство нового остекления — отсутствие осколков при динамическом ударе, что существенно повышает безопасность водителя и пассажиров. При этом стоимость продукции — в два раза ниже применяемого сегодня триплекса.

Изделия остекления на основе монолитного поликарбоната уже установлены и проходят апробацию в «Вертолетах России» (АО «Камов») и самолетах Объединенной Авиастроительной Корпорации (ПАО «Компания „Сухой“).

"Расширение номенклатуры производства композитного стекла на основе поликарбоната для электробусов соответствует долгосрочной стратегии холдинга по увеличению доли гражданской продукции до 60% к 2020 году», — подчеркнул коммерческий директор ХК АО «РТ-Химкомпозит» Феликс Кухоль.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://rostec.ru/news/rt-khimkompozit-predstavil-razrabotku-v-oblasti-ostekleniya/

Ростех, импортохамещение
  • Нет аватара Clausson
    10.05.1821:49:04

    Безопасность, вес, стоимость… Что тут сказать? Только: БРАВО!

    представил новейшую разработку в области остекления

    Я так понимаю, что это разработка Ростеха?

    Отредактировано: Clausson~21:49 10.05.18
    #1034454
  • Е.Юрий Е.Юрий
    11.05.1800:52:13

       И ведь еще очень много чего можно натворить с этим материалом   

    #1034474
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,