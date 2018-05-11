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Ходовые испытания СПК «Комета 120М»

  •  © Фото из открытых источников

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Завершена основная часть ходовых испытаний морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М» производства ССЗ «Вымпел» (входит в Концерн «Калашников»).

Испытания проходили в акватории Чёрного моря в течение апреля. Все системы, механизмы и радиотехническое оборудование готовы к эксплуатации. В рамках заключительного этапа СПК предстоит пройти испытания в открытом море при высоте волны до 2,5 метров.

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https://kalashnikov.media/media/videolibrary/4522370

ССЗ Вымпел, СПК, 23160, Севастополь, Крым
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