Ходовые испытания СПК «Комета 120М»

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Завершена основная часть ходовых испытаний морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М» производства ССЗ «Вымпел» (входит в Концерн «Калашников»).

Испытания проходили в акватории Чёрного моря в течение апреля. Все системы, механизмы и радиотехническое оборудование готовы к эксплуатации. В рамках заключительного этапа СПК предстоит пройти испытания в открытом море при высоте волны до 2,5 метров.