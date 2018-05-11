Компания QTECH выпускает линейку MPLS-TP оборудования
Применяемая для пакетных сетей, MPLS-TP гарантирует качество сервиса и диагностический сервис на уровне традиционных высоконадежных технологий TimeDivision и SDH. В тоже время в MPLS-TP можно допустить использование общей полосы и некоторую переподписку, чего нет в TimeDivision.
QTECH представляет три вида оборудования:
Совмещение SDH и MPLS-TP в одной платформе — QBM-S43-BOX.V8E. Продолжение развития SDH платформы QBM-S43. Уровень иерархии SDH включает интерфейс STM-64. Добавлен MPLS-TP ресурс коммутации пакетов производительностью 32Gbps.
Среди основных характеристик:
- До 4*STM-64, до 2*10GE интерфейсов;
- Связность SDH нагрузок с нагрузками MPLS-TP на базе протоколов SAToP и CESoPSN. В обратном направлении связность по протоколам GFP, LCAS;
- Наследование всех карт SDH платформы QBM-S43;
- Модернизация объединяющей печатной платы с удвоением шинной структуры, чтобы повысить надежность оборудования.
Оборудование MPLS-TP со статическим назначением соединений — QBM-S442000. Гарантирует уровень сервиса SLA для каждого соединения. Таким образом, вводит параметры качества сервиса для пакетного соединения за счет организации канала OAM (Operation, Administration, Maintenance), имеющего тот же маршрут прохождения, что и соединение для данных. При этом соединения (туннели) устанавливаются оператором с использованием системы управления оборудованием.
Это наиболее бюджетная платформа, которая имеет хорошую производительность ресурса коммутации пакетов — 64 Gbps. Емкость портов для данного шасси: до 4*10GE и 24*GE. Возможна передача трафика интерфейсов Е1 и unchannelized STM-1 в пакетной сети по протоколам SAToP и CESoPSN.
Возможности MPLS-TP:
- E-Line;
- E-LAN;
- E-Tree.
Оборудование MPLS-TP c динамическим назначением соединений — QBM-S452000. Наиболее полно представляет возможности технологии MPLS-TP. Объединяет MPLS-TP- и IP/MPLS-функции в одном устройстве. Производительность ресурса коммутации — 56 Gbps. Поддерживает установление соединения с применением Control Plan, используя BFD-формат OAM.
Для наибольшего функционала IP/MPLS поддерживает набор стандартных возможностей:
- L3VPN;
- L2VPN: Martini, Kompella;
- MPLS TE;
- L3 Multicast.
Все платформы имеют 100% совместимость и управляются из единой системы управления — SDH NMS.
QBM-S43-BOX.V8E и QBM-S442000 уже доступны в QTECH для тестирования и дальнейшей закупки по договоренности, QBM-S452000 находится на этапе внутреннего тестирования и выйдет, по предварительным данным, в 3 квартале 2018 года.
- Дмитрий Ежов
- 11.05.201813:56
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