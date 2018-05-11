Компания QTECH выпускает линейку MPLS-TP оборудования

Оборудование MPLS-TP со статическим назначением соединений — QBM-S442000. Гарантирует уровень сервиса SLA для каждого соединения. Таким образом, вводит параметры качества сервиса для пакетного соединения за счет организации канала OAM (Operation, Administration, Maintenance), имеющего тот же маршрут прохождения, что и соединение для данных. При этом соединения (туннели) устанавливаются оператором с использованием системы управления оборудованием.

Это наиболее бюджетная платформа, которая имеет хорошую производительность ресурса коммутации пакетов — 64 Gbps. Емкость портов для данного шасси: до 4*10GE и 24*GE. Возможна передача трафика интерфейсов Е1 и unchannelized STM-1 в пакетной сети по протоколам SAToP и CESoPSN.

Возможности MPLS-TP: