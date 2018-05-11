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Информационные технологии

Компания QTECH выпускает линейку MPLS-TP оборудования

  •  © www.qtech.ru
QTECH, российский разработчик сетевого и телекоммуникационного оборудования, сообщил о выпуске продуктовой линейки на основе технологии MPLS-TP.

Применяемая для пакетных сетей, MPLS-TP гарантирует качество сервиса и диагностический сервис на уровне традиционных высоконадежных технологий TimeDivision и SDH. В тоже время в MPLS-TP можно допустить использование общей полосы и некоторую переподписку, чего нет в TimeDivision.

QTECH представляет три вида оборудования:

  1. Совмещение SDH и MPLS-TP в одной платформе — QBM-S43-BOX.V8E. Продолжение развития SDH платформы QBM-S43. Уровень иерархии SDH включает интерфейс STM-64. Добавлен MPLS-TP ресурс коммутации пакетов производительностью 32Gbps.

    Среди основных характеристик:

    • До 4*STM-64, до 2*10GE интерфейсов;
    • Связность SDH нагрузок с нагрузками MPLS-TP на базе протоколов SAToP и CESoPSN. В обратном направлении связность по протоколам GFP, LCAS;
    • Наследование всех карт SDH платформы QBM-S43;
    • Модернизация объединяющей печатной платы с удвоением шинной структуры, чтобы повысить надежность оборудования.

  2. Оборудование MPLS-TP со статическим назначением соединений — QBM-S442000. Гарантирует уровень сервиса SLA для каждого соединения. Таким образом, вводит параметры качества сервиса для пакетного соединения за счет организации канала OAM (Operation, Administration, Maintenance), имеющего тот же маршрут прохождения, что и соединение для данных. При этом соединения (туннели) устанавливаются оператором с использованием системы управления оборудованием.

    Это наиболее бюджетная платформа, которая имеет хорошую производительность ресурса коммутации пакетов — 64 Gbps. Емкость портов для данного шасси: до 4*10GE и 24*GE. Возможна передача трафика интерфейсов Е1 и unchannelized STM-1 в пакетной сети по протоколам SAToP и CESoPSN.

    Возможности MPLS-TP:

    • E-Line;
    • E-LAN;
    • E-Tree.

  3. Оборудование MPLS-TP c динамическим назначением соединений — QBM-S452000. Наиболее полно представляет возможности технологии MPLS-TP. Объединяет MPLS-TP- и IP/MPLS-функции в одном устройстве. Производительность ресурса коммутации — 56 Gbps. Поддерживает установление соединения с применением Control Plan, используя BFD-формат OAM.

    Для наибольшего функционала IP/MPLS поддерживает набор стандартных возможностей:

    • L3VPN;
    • L2VPN: Martini, Kompella;
    • MPLS TE;
    • L3 Multicast.

Все платформы имеют 100% совместимость и управляются из единой системы управления — SDH NMS.

QBM-S43-BOX.V8E и QBM-S442000 уже доступны в QTECH для тестирования и дальнейшей закупки по договоренности, QBM-S452000 находится на этапе внутреннего тестирования и выйдет, по предварительным данным, в 3 квартале 2018 года.

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http://www.qtech.ru/news/629.htm

интернет, телеком, связь, qtech
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