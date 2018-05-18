В пищевой промышленности начали активно применять российскую технологию безопасной дезинфекции

Уникальность разработки электрохимической активации в полной безопасности дезинфицирующих и моющих растворов для человека и для экологии. При этом, исследования подтверждают высокую эффективность антимикробной обработки — полное удаление бактерий, вирусов, грибов и спор. Эта отечественная технология уже успешно применяется в 70% российских больниц и десятках детских садов и бассейнов. Сегодня ее активно внедряют в промышленности: на мясо- и рыбоперерабатывающих предприятиях, хлебокомбинатах, на заводах по производству напитков (например в компании «Кока-Кола»), животноводческих и птицеводческих комплексах.





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Как создаются уникальные электро Под действием слабого электрического тока слабосоленая вода (NaCL, 0.6%) преобразуется в высокоактивные и безопасные для человека моющие («Акваэха-Лими») и стерилизующие («Акваэха-Дези») средства.





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Электрохимическая активация известна с 70-ых годов благодаря академику Российской академии медико-технических наук Витольду Бахирову и его исследованиям в Ташкентском НИИ Природного Газа Министерства Газовой Промышленности СССР. Эти научные изыскания легли в основу производства передового высокотехнологичного оборудования для производства уникальных моющих и стерилизующих средств. ЭХА-растворы полностью безопасны для человека. При этом, они показывают невероятную эффективность — полное удаление микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов, спор) с поверхности, воздуха или жидкости. Раствор не вызывает привыкания бактерий и не требует чередования с другими дезинфицирующими средствами. Особо актуальна технология для пищевой промышленности. Так в производстве хлебобулочных изделий ЭХАР зарекомендовали себя в первую очередь как надежное средство в борьбе с плесневым грибком.





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ЭХАР технология — это безопасная и экономичная альтернатива традиционным средствам для профилактической мойки и дезинфекции. «Акваэха-Дези» используют для обработки всех лент, поверхностей и оборудования, применяют в расстойном шкафу, для обработки холодильных камер и рабочих поверхностей, для аэрозольной дезинфекции воздуха, а также для замены более 75% всех средств для санитарной обработки предприятия. Исследования на предприятиях подтверждают безопасность средства при попадании на продукцию (мясное и рыбное сырье, фрукты, молоко, воду, прохладительные напитки) и хорошие результаты микробиологических смывов.



Акваэха-Дези хорошо справляется с источником заражения, удаляя биопленку с внутренней поверхности труб на производственных линиях.

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Разработчик ЭХАР технологии — компания «Изумруд». Промышленным интегратором разработки выступает НПО « Санкт-петербургская электротехническая компания » (СПБЭК), специализирующаяся на комплексных инжиниринговых проектах по автоматизации. Системы для производства растворов технологии АКВАЭХА полностью автоматизированы и легко размещаются на любом производстве. Фактически предприятие приобретает собственную мини-станцию для создания моющих и дезинфицирующих средств, закрывает все свои потребности в антимикробной обработке.

Для производства растворов требуется поваренная соль, водопроводная вода и небольшое количество электричества — 1,5 кВт для среднего аппарата. Обучение персонала сводится к минимуму — растворы Акваэха применяются тем же способом, что и традиционные химические средства, а оборудование работает в автоматическом режиме. Область применения электрохимической активации растворов широка. ЭХАР применимы для дезинфекции и стерилизации в медицине, дезинфекции питьевой воды и воды бассейнов, мойки и дезинфекции закрытых контуров. Системы электроактивации востребованы в сельском хозяйстве и животноводстве. Растворы, оборудование и методики сертифицированы и разрешены к применению в медицине, пищевой промышленности и других сферах. Стерилизующие свойства растворы сохраняют не менее 24 часов после производства.

Окупаемость проектов — менее года, инвестиции оправдываются низкой себестоимостью производимых растворов и снижением времени обработок. Благодаря этому сегодня отечественная технология ЭХАР получает широкое распространение и на российских предприятиях, и на зарубежных. Произведено и поставлено более 2000 установок в 12 отраслях. Так ЭХАР-технология внедрена для обработки овощей и фруктов (продления срока годности) на овощебазах в Марокко; для снижения стоимости мойки трубопроводов на заводах напитков крупной международной сети; для дезинфекции против бактерии Salmonella в мясе животных на крупных фермерских хозяйствах; для обеззараживания свиных полутуш на нескольких крупных заводах в Испании, для очистки трубопроводов школы полиции и пожарных от бактерии Legionella в Барселоне.





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Подготовила Мария Алисова

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